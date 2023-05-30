Важные приметы о путешествиях и дороге: что говорить и делать категорически нельзя

Не отвечайте на вопросы

Наверняка вы слышали от своих бабушек или мам фразу о "закудыкивании" дороги. Нельзя спрашивать у близких "Куда?" и не стоит отвечать, если вам задают такой вопрос. Иначе вас ждут в пути неприятности.

С древних времен считается, что других не стоит посвящать в свои планы раньше времени. Например, беременные женщины не сообщают о зарождении новой жизни до тех пор, пока это не станет видно визуально. И многие семьи предпочитают не обсуждать дату рождения ребенка.

Если вас сильно донимают вопросом о том, куда вы собрались, отвечайте - "За Кудыкины горы".

Присядьте перед дорогой

Еще одна примета, которой до сих пор придерживаются многие люди. Перед выездом на вокзал, в аэропорт, перед дальней дорогой - нужно присесть на одну минуту и помолчать.

Считается, что эта минута помогает успокоиться и сосредоточиться. Можно прокрутить в голове, все ли документы и важные вещи на месте, выключен ли свет, утюг, газ.

Возвращаться после выхода из дома

Считается, что возвращаться после выхода из дома - плохая примета. Особенно, если вы собрались в путешествие, командировку, отправились на важное мероприятие или встречу.

Если вернуться нужно обязательно, эзотерики рекомендуют посмотреть на себя в зеркало, поздороваться, а перед повторным выходом - показать себе в зеркало язык. Еще можно символически что-то поменять во внешности - надеть или снять галстук, шарф, очки.

Примета связана с нечистой силой, которая заглядывает из-за левого плеча и после возвращения начинает строить каверзы. Есть и более простое объяснение - если пришлось вернуться, значит вы что-то забыли, начнете опаздывать, потеряете время и будете нервничать.

Перед дальней дорогой пошел сильный дождь

Если вы выезжаете в дальнюю дорогу, отправляетесь в путешествие и неожиданно начался дождь - это к удачному пути. Небесная вода смоет все болезни и печали.

Еще с языческих времен дождь называли небесным молоком, кормящим землю и все на ней живое. Поэтому сильный или внезапный дождь в дороге - небесное благословение.

Пустые ведра

Если вы вышли из дома и встретили кого-то с пустыми ведрами - к пустому дню, пустым хлопотам. Ваша дорога будет неудачной или скучной, поездка останется без радости и удовольствия, а командировка станет просто потраченным временем.

А вот человек с полными сумками, полными ведрами или беременная (наполненная) - к добру и удаче.

Не мойте волосы перед дорогой

Одна из самых сложных примет, которая существует тоже с древних времен - нельзя мыть волосы перед дальней дорогой. Считается, что в волосах заключается жизненная сила и можно лишиться энергии в дороге.

Связана эта примета с тем, что при мытье волосы остаются в тазу, на расческе и это привлекает неприятности.

Брось монетку

Если вы хотите вернуться в то место, где вам очень понравилось - бросьте в ближайший водоем монетку. В древнеславянские времена с водой было связано много магических вещей. Считается, что она граница между мирами.

А бросить монетку - задобрить воду, высказать ей свое уважение, попросить ее не препятствовать новому приезду.

Подержитесь за угол стола

Перед дальней дорогой нужно подержаться за угол стола - это принесет удачу. Считалось, что стол - это важный символ дома, его даже не продавали в старину. И прикасаясь к углу стола дома, человек получает благословение на удачную дорогу и счастливое возвращение.

Похоронная процессия в пути

Многие люди боятся встретить похоронную процессию в пути и считают это плохой приметой. Но это не так и на самом деле - это к удаче.

Много лет назад существовала традиция - первому встречному от семьи умершего вручали кусок холста, хлеб, свечу и монету - "подорожну".

Считалось, что принявший символически отпускает грехи умершему. А в благодарность на том свете умерший встретит первым своего случайного путника и будет его защитником, опекуном и наставником.

Но стоит помнить, что обгонять процессию нельзя. Дайте им спокойно пройти и не пытайтесь обогнать катафалк.

Не шейте перед дорогой

Эта примета до сих пор актуальна и многие признают - она сбывается. Перед выходом из дома ничего не шейте и не зашивайте, тем более - на себе. "Зашьете" все свою дорогу, путешествие, командировку или важное мероприятие.

Гвозди или что-то острое на дороге

Найти гвозди или другие острые предметы на своем пути - к неприятностям. Хотя эзотерики утверждают, что неприятности ждут путника только в том случае, если острый конец предмета направлен на человека. Если наоборот - за ним сильно скучают дома.