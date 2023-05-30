Важливі прикмети про подорожі та дорогу: що говорити і робити категорично не можна

Народні прикмети існують з давніх-давен і засновані вони на спостережливості людей. Деякі з них є актуальними й в наші дні, і є чіткі докази, що вони справді збуваються.
Які прикмети потрібно знати про подорожі та дорогу – читайте у матеріалі нижче.
Напевно ви чули від своїх бабусь або мам фразу про "закудиківання" дороги. Не можна питати у близьких "Куди?" і не варто відповідати, якщо вам ставлять таке запитання. Інакше на вас чекають у дорозі неприємності.
З давніх-давен вважається, що інших не варто посвячувати у свої плани раніше часу. Наприклад, вагітні жінки не повідомляють про зародження нового життя доти, доки це не стане видно візуально. І багато родин воліють не обговорювати дату народження дитини.
Якщо вам сильно дошкуляють питанням про те, куди ви зібралися, відповідайте - "За Кудикіни гори".
Ще одна прикмета, якої досі дотримуються багато людей. Перед виїздом на вокзал, в аеропорт, перед далекою дорогою - треба сісти на одну хвилину і помовчати.
Вважається, що ця хвилина допомагає заспокоїтися та зосередитись. Можна прокрутити в голові, чи всі документи та важливі речі на місці, чи вимкнено світло, праска, газ.
Вважається, що повертатися після виходу з дому – погана прикмета. Особливо якщо ви зібралися в подорож, відрядження, вирушили на важливий захід або зустріч.
Якщо повернутися потрібно обов'язково, езотерики рекомендують подивитися на себе у дзеркало, привітатися, а перед повторним виходом – показати собі у дзеркало язика. Ще можна символічно щось поміняти у зовнішності – вдягнути або зняти краватку, шарф, окуляри.
Прикмета пов'язана з нечистою силою, яка заглядає через ліве плече і після повернення починає роботи каверзи. Є і простіше пояснення - якщо довелося повернутися, значить ви щось забули, почнете спізнюватися, втратите час і нервуватиметеся.
Якщо ви виїжджаєте в далеку дорогу, вирушаєте у подорож і зненацька почався дощ – це до вдалого шляху. Небесна вода змиє всі хвороби та печалі.
Ще з язичницьких часів дощ називали небесним молоком, яке годує землю і все на ній живе. Тому сильний чи раптовий дощ у дорозі – небесне благословення.
Якщо ви вийшли з дому і зустріли когось із порожніми відрами - до порожнього дня, порожнього клопоту. Ваша дорога буде невдалою чи нудною, поїздка залишиться без радості та задоволення, а відрядження стане просто витраченим часом.
А ось людина з повними сумками, повними відрами або вагітна (наповнена) - на добро та удачу.
Одна з найскладніших прикмет, яка існує теж з давніх часів – не можна мити волосся перед далекою дорогою. Вважається, що у волоссі полягає життєва сила і можна втратити енергію в дорозі.
Пов'язана ця прикмета з тим, що при митті волосся залишається в тазі, на гребінці й це притягує неприємності.
Якщо ви хочете повернутися в те місце, де вам дуже сподобалося - киньте в найближчу водойму монетку. За давньослов'янських часів з водою було пов'язано багато магічних речей. Вважається, що вона кордон між світами.
А кинути монетку – задобрити воду, висловити їй свою повагу, попросити її не перешкоджати новому приїзду.
Перед далекою дорогою потрібно потриматися за кут столу - це принесе успіх. Вважалося, що стіл - це важливий символ будинку, його навіть не продавали за старих часів. І торкаючись кута столу будинку, людина отримує благословення на вдалу дорогу та щасливе повернення.
Багато людей бояться зустріти похоронну процесію в дорозі й вважають це поганою прикметою. Але це не так і насправді – це до успіху.
Багато років тому існувала традиція – першому зустрічному від сім'ї померлого вручали шматок полотна, хліб, свічку та монету – "подорожню".
Вважалося, що той, хто це прийняв, символічно відпускає гріхи померлому. А на подяку на тому світі померлий зустріне першим свого випадкового мандрівника і буде його захисником, опікуном та наставником.
Але варто пам'ятати, що обганяти процесію не можна. Дайте їм спокійно пройти та не намагайтеся обігнати катафалк.
Ця прикмета досі актуальна і багато хто визнає - вона збувається. Перед виходом з дому нічого не шийте та не зашивайте, тим більше – на собі. "Зашиєте" всю свою дорогу, подорож, відрядження чи важливий захід.
Знайти цвяхи чи інші гострі предмети своєму шляху - до неприємностей. Хоча езотерики стверджують, що неприємності чекають на мандрівника лише в тому випадку, якщо гострий кінець предмета спрямований на людину. Якщо навпаки – за ним сильно нудьгують удома.
До речі, раніше ми писали, як звичайна сіль може захистити від неприємностей.
А ще розповідали про те, які подарунки можуть принести неприємності та злидні чоловікам.