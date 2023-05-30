Важливі прикмети про подорожі та дорогу: що говорити і робити категорично не можна

Не відповідайте на запитання

Напевно ви чули від своїх бабусь або мам фразу про "закудиківання" дороги. Не можна питати у близьких "Куди?" і не варто відповідати, якщо вам ставлять таке запитання. Інакше на вас чекають у дорозі неприємності.

З давніх-давен вважається, що інших не варто посвячувати у свої плани раніше часу. Наприклад, вагітні жінки не повідомляють про зародження нового життя доти, доки це не стане видно візуально. І багато родин воліють не обговорювати дату народження дитини.

Якщо вам сильно дошкуляють питанням про те, куди ви зібралися, відповідайте - "За Кудикіни гори".

Присядьте перед дорогою

Ще одна прикмета, якої досі дотримуються багато людей. Перед виїздом на вокзал, в аеропорт, перед далекою дорогою - треба сісти на одну хвилину і помовчати.

Вважається, що ця хвилина допомагає заспокоїтися та зосередитись. Можна прокрутити в голові, чи всі документи та важливі речі на місці, чи вимкнено світло, праска, газ.

Повертатися після виходу з дому

Вважається, що повертатися після виходу з дому – погана прикмета. Особливо якщо ви зібралися в подорож, відрядження, вирушили на важливий захід або зустріч.

Якщо повернутися потрібно обов'язково, езотерики рекомендують подивитися на себе у дзеркало, привітатися, а перед повторним виходом – показати собі у дзеркало язика. Ще можна символічно щось поміняти у зовнішності – вдягнути або зняти краватку, шарф, окуляри.

Прикмета пов'язана з нечистою силою, яка заглядає через ліве плече і після повернення починає роботи каверзи. Є і простіше пояснення - якщо довелося повернутися, значить ви щось забули, почнете спізнюватися, втратите час і нервуватиметеся.

Перед далекою дорогою пішов сильний дощ

Якщо ви виїжджаєте в далеку дорогу, вирушаєте у подорож і зненацька почався дощ – це до вдалого шляху. Небесна вода змиє всі хвороби та печалі.

Ще з язичницьких часів дощ називали небесним молоком, яке годує землю і все на ній живе. Тому сильний чи раптовий дощ у дорозі – небесне благословення.

Порожні відра

Якщо ви вийшли з дому і зустріли когось із порожніми відрами - до порожнього дня, порожнього клопоту. Ваша дорога буде невдалою чи нудною, поїздка залишиться без радості та задоволення, а відрядження стане просто витраченим часом.

А ось людина з повними сумками, повними відрами або вагітна (наповнена) - на добро та удачу.

Не мийте волосся перед дорогою

Одна з найскладніших прикмет, яка існує теж з давніх часів – не можна мити волосся перед далекою дорогою. Вважається, що у волоссі полягає життєва сила і можна втратити енергію в дорозі.

Пов'язана ця прикмета з тим, що при митті волосся залишається в тазі, на гребінці й це притягує неприємності.

Кинь монетку

Якщо ви хочете повернутися в те місце, де вам дуже сподобалося - киньте в найближчу водойму монетку. За давньослов'янських часів з водою було пов'язано багато магічних речей. Вважається, що вона кордон між світами.

А кинути монетку – задобрити воду, висловити їй свою повагу, попросити її не перешкоджати новому приїзду.

Потримайтеся за кут столу

Перед далекою дорогою потрібно потриматися за кут столу - це принесе успіх. Вважалося, що стіл - це важливий символ будинку, його навіть не продавали за старих часів. І торкаючись кута столу будинку, людина отримує благословення на вдалу дорогу та щасливе повернення.

Похоронна процесія у дорозі

Багато людей бояться зустріти похоронну процесію в дорозі й вважають це поганою прикметою. Але це не так і насправді – це до успіху.

Багато років тому існувала традиція – першому зустрічному від сім'ї померлого вручали шматок полотна, хліб, свічку та монету – "подорожню".

Вважалося, що той, хто це прийняв, символічно відпускає гріхи померлому. А на подяку на тому світі померлий зустріне першим свого випадкового мандрівника і буде його захисником, опікуном та наставником.

Але варто пам'ятати, що обганяти процесію не можна. Дайте їм спокійно пройти та не намагайтеся обігнати катафалк.

Не шийте перед дорогою

Ця прикмета досі актуальна і багато хто визнає - вона збувається. Перед виходом з дому нічого не шийте та не зашивайте, тим більше – на собі. "Зашиєте" всю свою дорогу, подорож, відрядження чи важливий захід.

Цвяхи або щось гостре на дорозі

Знайти цвяхи чи інші гострі предмети своєму шляху - до неприємностей. Хоча езотерики стверджують, що неприємності чекають на мандрівника лише в тому випадку, якщо гострий кінець предмета спрямований на людину. Якщо навпаки – за ним сильно нудьгують удома.