Приносят разлуку и бедность: 6 подарков, которые нельзя дарить мужчинам

Мужчинам категорически нельзя дарить некоторые вещи. Согласно приметам, так можно навлечь проблемы со здоровьем, конфликты и проблемы в личной жизни.

Что нельзя дарить мужчинам - читайте на Styler ниже .

Часы

Считается, что подаренные часы отсчитывают время до смерти человека или время до разлуки с любимым мужчиной.

Ножи

Подаренный острый предмет приносит в дом большое напряжение во всех сферах жизни. В частности, таким образом можно "перерезать" хорошие отношения и навлечь конфликты и споры.

Носки

Многие женщины считают такой подарок практичным и каким-то выражением заботы и внимания о партнере, но это не так. Такой подарок обещает семейные ссоры и конфликты.

Кошелек

Дарить вещи, в которых будут храниться деньги - неудачная идея. Этим можно отвлечь финансовые потоки от человека. Если вы все-таки решили презентовать такую вещь, обязательно положите внутрь купюру или монету.

Цепочка

Существует примета, если подаренная цепочка разорвется - то и отношения в ближайшее время разорвутся.

Галстук

Считается, что подаренный галстук привяжет к вам мужчину и сделает слишком зависимым. Поэтому следует воздерживаться от такого презента.