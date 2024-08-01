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Трудно узнать: как живет и выглядит красавчик из сериала "Комиссар Рекс" (фото)

Тобиас Моретти (фото: кадр из сериала "Комиссар Рекс")
Автор: Иванна Пашкевич

Сериал "Комиссар Рекс", который вышел в 1994 году, стал одним из самых успешных проектов в киноиндустрии. Его главные герои, немецкая овчарка Рекс (собака Биджей) и полицейский Рихард Мозер, которого сыграл актер Тобиас Моретти, стали всемирно известными.

Как живет и выглядит первый хозяин Рекса Рихарда Мозера - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Тобиас Моретти (фото: кадр из сериала "Комиссар Рекс")

Именно этот актер занимался расследованием сложных дел и задержанием преступников в течение первых четырех лет.

Смерть героя, которого играл Тобиас Моретти, стала настоящей трагедией для зрителей.

В течение нескольких лет поклонники пытались узнать, почему их кумир покинул сериал. Долгое время актер не давал ответов, но в конце концов признался, что ушел из шоу, чтобы попробовать себя в новых ролях.

"Я не способен что-то делать наполовину. Прежде всего я - актер, и мечтаю о большом количестве ролей", - делился артист.

Тобиас Моретти (фото: кадр из сериала "Комиссар Рекс")

После завершения работы над Комиссаром Рексом Моретти продолжил сниматься как в кино, так и выступать на театральной сцене. Также он попробовал себя в режиссуре.

Несмотря на огромную популярность в Германии и Австрии, он не смог стать звездой мирового уровня.

Тобиас Моретти (фото: Википедия)

Сейчас 65-летний Тобиас живет в Инсбруке с женой Джулией и тремя детьми: 25-летней дочерью Антонией, 23-летним сыном Ленцем и 12-летней дочерью Розой.

Антония пошла по стопам отца. В одной из картин папа и дочь играли вместе. А недавно занялся актерством и сын.

Антония Моретти (фото: instagram.com/antoniamorettina)

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При написании материала использовались следующие источники: Vanity Fair, Википедия.

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