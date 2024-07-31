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Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из "Сумерек"

Среда 31 июля 2024 08:15
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Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из "Сумерек" Джексон Рэтбоун (фото: кадр из фильма "Сумерки")
Автор: Иванна Пашкевич

Во время кастинга для фильма "Сумерки" Джексон Рэтбоун прослушивался на роль Эдварда Каллена, но в итоге сыграл Джаспера, брата главного героя.

Как выглядит сейчас актер - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из &quot;Сумерек&quot;

Джексон Рэтбоун (фото: кадр из фильма "Сумерки")

В фильмографии Джексона Рэтбоуна множество проектов, ведь он снимается в кино уже около 20 лет.

Однако именно небольшая роль Джаспера Гейла в "сумеречной саге" принесла ему мировую известность.

Несмотря на то, что у его персонажа было немного экранного времени и реплик, миллионы поклонниц по всему миру влюбились в самого таинственного вампира из клана Калленов!

Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из &quot;Сумерек&quot;

Джексон Рэтбоун (фото: кадр из фильма "Сумерки")

Сегодня в социальных сетях 39-летнего актера по-прежнему можно найти упоминания о его "вампирском" прошлом, хотя теперь он прежде всего представляет себя как счастливый муж и отец.

Ретбоун женат более 10 лет и воспитывает троих детей вместе со своей женой.

Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из &quot;Сумерек&quot;

Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из &quot;Сумерек&quot;

Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из &quot;Сумерек&quot;

Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из &quot;Сумерек&quot;

Джексон Рэтбоун с семьей (фото: instagram.com/jacksonrathbone)

Большая часть фотографий в его блоге посвящена семейной жизни: уютным вечерам дома и поездкам всей семьей.

За прошедшие годы актер очень изменился и теперь выглядит совсем иначе, чем в эпоху популярности "Сумерек".

Узнайте, как выглядит актриса, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках".

Также смотрите, как изменилась главная героиня фильма "Спеши любить".

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