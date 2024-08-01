Важко впізнати: як живе і виглядає красунчик із серіалу "Комісар Рекс" (фото)

Тобіас Моретті (фото: кадр із серіалу "Комісар Рекс")

Саме цей актор займався розслідуванням складних справ і затриманням злочинців протягом перших чотирьох років.

Смерть героя, якого грав Тобіас Моретті, стала справжньою трагедією для глядачів.

Протягом кількох років шанувальники намагалися дізнатися, чому їхній кумир покинув серіал. Довгий час актор не давав відповідей, але зрештою зізнався, що пішов із шоу, щоб спробувати себе в нових ролях.

"Я не здатен щось робити наполовину. Насамперед я - актор, і мрію про велику кількість ролей", - ділився артист.

Тобіас Моретті (фото: кадр із серіалу "Комісар Рекс")

Після завершення роботи над "Комісаром Рексом" Моретті продовжив зніматися як у кіно, так і виступати на театральній сцені. Також він спробував себе в режисурі.

Незважаючи на величезну популярність у Німеччині та Австрії, він не зміг стати зіркою світового рівня.

Тобіас Моретті (фото: Вікіпедія)

Наразі 65-річний Тобіас живе в Інсбруку з дружиною Джулією і трьома дітьми: 25-річною донькою Антонією, 23-річним сином Ленцем і 12-річною донькою Розою.

Антонія пішла по стопах батька. В одній із картин тато і дочка грали разом. А нещодавно зайнявся акторством і син.

Антонія Моретті (фото: instagram.com/antoniamorettina)