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Рыженькая из "Отчаянных домохозяек". Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериале

Пятница 09 августа 2024 08:16
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Рыженькая из "Отчаянных домохозяек". Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериале Марсия Кросс (Фото: instagram.com/reallymarcia)
Автор: Любовь Блажко

Марсия Кросс - популярная американская актриса, наиболее известная по роли Бри Ходж-Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки".

Как выглядит сейчас 62-летняя знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Марсия Кросс в популярном сериале

"Отчаянные домохозяйки" вышли на экран в 2004 году. В центре сюжета оказываются несколько домохозяек, каждая из которых сталкивается со своими испытаниями. Одна из них - Бри, роль которой сыграла Марсия.

После этой героини звезда стала практически всемирно известной. За роль ярой перфекционистки она получила множество номинаций и наград, среди которых "Золотой глобус" и "Эмми".

Рыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеРыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеРыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеРыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеРыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеРыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеКадры из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Также американка снялась в ряде других проектов, которые стали популярными. Например, сыграла роль занудного врача в сериале "Район Мелроуз". К списку других ее работ относятся: "Квантико", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Король Квинса", "Профайлер", "Крепкие лекарства" и другие.

Рыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеРыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеАктрисе 62 года (Фото: instagram.com/reallymarcia)

О профессии актрисы Кросс мечтала с самого детства. Она дебютировала еще в школе, сыграв в постановке "Ведьма черного дрозда".

В 18 лет она пошла учиться драматическому мастерству в Нью-Йорке, после этого начала играть в театральных постановках.

Кроме актерства, также интересуется психологией и имеет научную степень по этому направлению.

Рыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеЗвезда с детства хотела стать актрисой (Фото: instagram.com/reallymarcia)

Личная жизнь

Марсия замужем за Томом Махони, который является брокером. Они поженились в июне 2006 года, воспитывают дочерей-близнецов - Иден и Саванну.

Соцсети

За страницей исполнительницы роли Бри в Instagram следят более 400 тысяч подписчиков. В комментариях поклонники не устают писать звезде, что она практически не изменилась, и выглядит так же потрясающе, как и в любимых "Домохозяйках".

Рыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеРыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеРыженькая из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;. Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериалеМарсия имеет немалую армию поклонников в соцсетях (Фото: instagram.com/reallymarcia)

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