Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают и как присоединиться к программе
В Украине продолжается программа переквалификации, согласно которой украинцы могут получить ваучер на обучение. С начала года такие ваучеры получили уже 6000 украинцев, и государство профинансировало их обучение на 42 млн грн.
Какие профессии выбирают украинцы и как можно присоединиться к этой программе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.
Какие профессии выбирают украинцы
В 2023 году было выдано 18 100 ваучеров и профинансирована программа на 252 млн грн. Больше ваучеров выдали на получение таких профессий и специальностей: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.
За первые месяцы 2024 года украинцы выбирали следующие профессии:
- Медсестринство – 1642 ваучера
- Дошкольное образование - 384
- Медицина - 254
- Психология - 173
- Повар - 778
- Водитель - 345
- Тракторист – 298
- Кондитер – 172
Больше всего программой ваучеров на обучение воспользовались жители Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской, Киевской и Винницкой областей.
Как получить ваучер на обучение
В общей сложности ваучер можно использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания.
Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно.
Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую образовательную деятельность.
Ваучер дает человеку право безвозмездно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. На сегодня сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения выше, работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.
Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет.
Ваучер могут получить:
- Люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту)
- Ветераны, участники боевых действий
- Внутри перемещенные лица трудоспособного возраста
- Лица с инвалидностью
- Люди, получившие ранения в результате военной агрессии или прошедшие плен.
Чтобы получить ваучер на обучение, нужно:
1. Выбрать специальность, профессию и место обучения
2. Подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (паспорт, ИПН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.).
3. В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.
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