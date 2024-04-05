В Киевпастрансе предлагают 23 тыс. грн зарплаты: кого ищут
Фото: В Киевпасстрансе предлагают работу украинцам (facebook.com/Kyivpastrans)
Киевпастранс активно приглашает мужчин и женщин на постоянную работу водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Главная задача - это перевозка пассажиров и контроль технического состояния доверенного автобуса, трамвая или троллейбуса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объявление на странице Киевпастранса в Facebook.
Что предлагают и какие требования к кандидатам
Важным требованием к кандидатам:
- наличие водительского удостоверения категорий Д, ДЭ
- наличие медицинской справки об отсутствии противопоказаний для работы на маршрутах
- владение государственным языком и нормами культуры общения
- соблюдение всех норм и правил трудовой и транспортной дисциплины
Что предлагают:
- официальное трудоустройство
- ежегодные отпуска
- страхование при работе на линии
- бронирование военнообязанных работников
- бесплатный проезд коммунальным транспортом «Киевпасстранса» (автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер)
- иногородним предоставляется место в общежитии
- в наличии развозки для работников
- Заработная плата стартует от 23 000 грн.
Если вас заинтересовала вакансия, за более подробной информацией просят обращаться по номерам 050 380 19 41, 050 428 93 69 или 456 37 40.
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