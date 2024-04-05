В Киевпастрансе предлагают 23 тыс. грн зарплаты: кого ищут

Киевпастранс активно приглашает мужчин и женщин на постоянную работу водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Главная задача - это перевозка пассажиров и контроль технического состояния доверенного автобуса, трамвая или троллейбуса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объявление на странице Киевпастранса в Facebook.