Как стать работником патрульной полиции: что для этого нужно сделать

Патрульная полиция Украины регулярно объявляет конкурсные наборы в свои ряды. Работникам обещают интересный график работы, хорошую зарплату, компенсацию за аренду жилья, медицинское обслуживание, а еще – бронь от мобилизации.

Как стать работником Патрульной полиции в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт НПУ.

Какая зарплата у патрульных

Стартовая зарплата от 18 600 гривен, но преимущественно выходит от 22 100 до 25 100 грн +10 000 грн во время военного положения. Также предоставляется от 30 дней оплачиваемого отпуска, компенсация за аренду жилья и бесплатное медицинское обслуживание во время военного положения.

Что нужно обязательно

Гражданство Украины, возраст от 18 лет, среднее или высшее образование, водительское удостоверение категории В или готовность его получить.

Также нужно свободно владеть украинским языком, не иметь судимости, быть физически здоровым, сильным и выносливым.

Какой график работы в патрульной полиции

Одна смена длится 12 часов. График предусматривает следующее чередование изменений: 2 дневных – 2 выходных – 2 ночных – 2 выходных.

У меня нет водительского удостоверения категории В. Могу ли я принять участие в конкурсе?

Да. Есть возможность подать заявление на участие в конкурсе без имеющегося водительского удостоверения, при условии получения его до начала обучения в академии.

Подлежат ли мобилизации патрульные

Сотрудники органов Национальной полиции Украины не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. (Статья 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации")

Сколько времени длится конкурс с момента подачи заявления до оформления на службу

Обычно продолжительность конкурса составляет около полутора месяцев. Этот срок может быть продлен из-за изменений в графике работы ВВК или доступности стадионов, где проводится проверка уровня физической подготовленности.

Какой минимальный балл на тестировании?

25 баллов

Какие нормативы нужно сдать?

Бег на короткую дистанцию (100 метров) (или челночный бег (10 х 10 м) при условии, что проверка проходит при температуре воздуха от -1 до -10 градусов).

Бег на среднюю дистанцию (1000 метров).

Комплексное силовое упражнение.

Где проходит обучение?

Обучение кандидатов в патрульную полицию проводится на базе Академий патрульной полиции в городах Киев, Ровно и Кривой Рог.

Сколько будет продолжаться обучение?

Обучение длится около 6 месяцев, с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные.

Какая у меня будет зарплата в течение учебы?

Денежное довольствие в течение обучения составляет около 7100 гривен в месяц.

Как подать заявку

Подать заявку можно на сайте my.patrolpolice.gov.ua, в Телеграмме @recruiting_kyiv_police, или по телефону 0674007796.