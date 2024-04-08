Ваучери на навчання: які професії обирають та як долучитися до програми

В Україні продовжується програма перекваліфікації, за якою українці можуть отримати ваучер на навчання. Від початку року такі ваучери отримали вже 6000 українців і держава профінансувала їх навчання на 42 млн грн.

Які професії обирають українці та як можна долучитися до цієї програми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Які професії обирають українці

У 2023 році було видано 18100 ваучерів та профінансовано програму на 252 млн грн. Найбільше ваучерів видали на здобуття таких професій та спеціальностей: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

За перші місяці 2024 року українці обирали такі професії:

Медсестринство - 1642 ваучери

Дошкільна освіта - 384

Медицина - 254

Психологія - 173

Кухар - 778

Водій - 345

Тракторист - 298

Кондитер - 172

Найбільше програмою ваучерів на навчання скористалися мешканці Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської, Київської та Вінницької областей.

Як отримати ваучер на навчання

Загалом ваучер можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно.

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання вища, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійно-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років.

Ваучер можуть отримати:

Люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком)

Ветерани, учасники бойових дій

Внутрішньо переміщені особи працездатного віку

Особи з інвалідністю

Люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії або пройшли полон

Щоб отримати ваучер на навчання, потрібно:

1. Обрати спеціальність, професію та місце навчання

2. Подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості з заявою та документами (паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

3. Впродовж 90 днів після отримання ваучера у центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання з закладом освіти.