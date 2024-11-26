Певица Лолита давно забыла свое украинское происхождение и не перестает радоваться тому, что выбрала страну-агрессора РФ. Так, уроженка Мукачево похвасталась паспортом, а также в прошлом резко комментировала наличие украинского гражданства.

Об этом артистка высказалась в своих соцсетях, и РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.

Лолита похвасталась паспортом

В частности, в ролике путинистка отметила, что ее документ "серпастый и молокастый", намекая таким образом на гражданство СССР. Однако проверить это на самом деле не удалось, поскольку документ имел белая обложка с красноречивой надписью "Идите в ж*пу, любители искусства".

Лолита показала паспорт (фото: t.me/lolitamilyavskaya)

Интересно, что в своих своих интервью Милявская заявляла о том, что и вообще не считает себя украинкой.

"Я гражданка России - подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины - не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР", - заявляла она.

Милявская также рассказывала, что, кроме российского, у нее есть гражданство Израиля, которое ей удалось получить благодаря отцу. Согласно данным, которые можно найти в сети, у Лолиты есть паспорта РФ, Израиля и СССР.

Лолита имеет несколько гражданств (фото: t.me/lolitamilyavskaya)

О "серпастом и молокастом" паспорт певица рассказала, когда показывала блогеру содержимое своей сумки, в которой, к слову, можно всегда найти и "челюсть". Недавно она также записывала ролик, где жаловалась, что выбила зуб микрофоном. Эту ситуацию Лолита назвала "профессиональной травмой".

"Это профессиональная травма, поэтому проходят абсолютно все, потому что ты варьируешь подачи микрофона, и зуб периодически трескается, трескается, в какой-то момент вылетает. Ну, сейчас уже зуб практически на месте", - говорила бывшая украинка.

Как известно, Милявская предала Родину и выбрала сторону России, где продолжает выступать с концертами и приобщаться к скандальным "голым вечеринкам". Однако раньше она заявляла, что хотела, чтобы после смерти ее прах развеяли именно в Украине.