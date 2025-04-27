Ваша опека вредит? 5 признаков, что вы душите самостоятельность ребенка, и как это срочно изменить

Чрезмерная родительская опека помешает малышу вырасти самостоятельным, инициативным и уверенным в себе человеком. Какие ошибки совершают родители и как это изменить?

О том, как не "задушить" ребенка гиперзаботой, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) владелица сети детских садов HELLO KIDS, звезда популярного телешоу "Супермама" Юлия Кичила, которая самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь Алису.

Первый совет: не запрещайте, а объясняйте

У детей в возрасте от 2 до 6 лет еще не сформирована префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за логику, самоконтроль и принятие решений.

Поэтому когда вы запрещаете малышу делать определенные вещи - громко разговаривать в кафе, бегать рядом с дорогой или без разрешения включать телевизор - он не понимает почему его ограничивают. Правильный подход - это детальный разбор с ребенком каждого табу.

"Иногда категорические родительские "Нельзя!" вызывают у детей сопротивление или даже истерику. Но может ли ребенок без ваших объяснений понять, почему что-то не стоит делать? Скорее всего у него будет только одно объяснение: "Потому что это злит маму!" - объясняет Юлия Кичила.

Запрет без объяснения - это проявление внешнего контроля, который ничему не научит ребенка. И когда вас не будет рядом, малыш легко включит телевизор или съест запрещенные конфеты.

Поэтому вместо запрета лучше использовать дружеский разговор с ребенком, в котором простыми словами нужно объяснить ребенку, почему нельзя делать то или иное.

"Именно так я несколько раз рассказала дочери Алисе о вреде, который сахар наносит здоровью. И была приятно удивлена, когда на дне рождения у подруги она самостоятельно приняла решение отказаться от куска торта. Так родительский контроль превратился в самоконтроль", - добавляет эксперт.

Второй совет: избегайте чрезмерной опеки

Одна из главных задач родителей в воспитании ребенка - формирование его личности. После 5 лет у малыша начинает развиваться операционное мышление. Он уже понимает связь между действиями и последствиями.

Хочет получить собственный опыт, чтобы потом его проанализировать и сделать выводы. Чрезмерная родительская опека здесь только вредит.

"Если вы будете постоянно "подстилать соломку" - ребенок никогда ничему не научится. Будет ждать, что мама все сделает за него. Американский профессор психологии Кэрол Двек утверждает, что ощущение "Я могу" - это основа внутренней опоры ребенка", - говорит владелица сети детских садов.

Если же за малыша все решают взрослые - он станет безынициативным. Ребенок хочет самостоятельно выбрать одежду для садика? Дайте ему это сделать. И поддержите этот выбор. Пусть знает, что его желания тоже учитываются.

"Например, мы с дочкой превратили утренние сборы в садик в полноценную игру - решаем, какое платье надеть, какую прическу сделать. Вместе готовим завтрак и я всегда поручаю Алисе какой-то процесс: помыть овощи или расставить на стол посуду", - делится опытом Юлия.

Третий совет: научите ребенка вам доверять

Когда ребенок доверяет родителям, процесс воспитания происходит без криков, принуждения и наказаний. Если же доверия нет - все держится на страхе и зависимости от родительского авторитета.

"Лучший способ вызвать у ребенка доверие - стать для него примером доброты, терпения и любви. Воспитывайте его не приказами, а собственным примером, ведь дети всегда на нас смотрят", - советует эксперт. Юлия Кичила назвала 5 правил, которые помогут воспитать самостоятельного ребенка (фото из личного архива)

Говорите правду. Конечно, в соответствии с возрастом ребенка. Если чего-то не знаете - не придумывайте глупостей, а предложите разобраться вместе. Соблюдайте свои обещания.

"Признаком того, что Алиса мне доверяет, считаю то, что дочь может поделиться своими секретами, признаться в каком-то поступке, не боясь, что я буду ее ругать. Алиса знает, что я всегда поблагодарю ее за честность и поддержу. Также советую чаще интересоваться мыслями ребенка. Это тоже формирует ощущение доверия между вами", - объясняет Юлия.

Четвертый совет: позвольте ребенку делать ошибки

Психологи и педагоги единогласно утверждают, что позволять ребенку делать ошибки - не просто нормально, а даже необходимо для его развития. Ребенок гораздо лучше усваивает информацию через собственный опыт, а не через указания родителей.

После пяти лет ребенок начинает активно экспериментировать с миром. Если родители забирают у него право на ошибку, у ребенка не развивается критическое мышление, он боится проявлять инициативу и даже может замкнуться, считая себя неудачником.

Спасая ребенка от ошибок, вы лишаете его шанса вырасти. Поэтому если ребенок разлил на пол воду, не спешите на помощь. Возможно он захочет сам все исправить, получив при этом полезный опыт и уверенность в себе.

В следующий раз, в похожей ситуации, ребенок не будет стрессовать, а легко справится с проблемой.

"Также в общении с дочерью я никогда не использую фразы вроде: "Я же говорила, не делай этого!" или "Отойди, я все сделаю сама!". В момент неудачи гораздо лучше поддержать ребенка и предложить ему попробовать еще раз", - советует Юлия Кичила.

Пятый совет: поощряйте самостоятельность

Когда ребенок не чувствует контроля над своей жизнью, у него появляется тревожность. И наоборот, когда возникает возможность сделать что-то самостоятельно, он становится спокойнее, потому что чувствует, что управляет хотя бы частичкой своего мира.

"Известный педагог Мария Монтессори писала: "Когда ребенок что-то делает сам, пусть даже не идеально, он чувствует собственную силу, а не полную зависимость от взрослых". И это действительно так, Проявления детской самостоятельности формируют навыки на всю жизнь", - утверждает специалист.

Дети, которые в 5-7 лет умеют готовить простую еду, могут застелить постель и убрать игрушки - вырастают более готовыми к взрослой жизни. Они не боятся принимать решения. Детскую самостоятельность стоит прокачивать с детства.

"Дайте ребенку право выбора. Хвалите не результат, а саму попытку что-то сделать: завязать шнурки, налить воды, накачать колесо велосипеда... Это научит ребенка верить в себя. А вы будете меньше переживать, что малыш с чем-то не справится, когда вас нет рядом", - советует Юлия Кичила.