Ваша опіка шкодить? 5 ознак, що ви душите самостійність дитини, і як це терміново змінити

Надмірна батьківська опіка завадить малюку вирости самостійною, ініціативною та впевненою у собі людиною. Які помилки роблять батьки та як це змінити?

Про те, як не "задушити" дитину гіпертурботою, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) власниця мережі дитячих садочків HELLO KIDS, зірка популярного телешоу “Супермама” Юлія Кичила, яка самостійно виховує п’ятирічну доньку Алісу.

Перша порада: не забороняйте, а пояснюйте

У дітей віком від 2 до 6 років ще не сформована префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за логіку, самоконтроль та прийняття рішень.

Тож коли ви забороняєте малюку робити певні речі - голосно розмовляти в кав’ярні, бігати поруч з дорогою чи без дозволу вмикати телевізор - він не розуміє чому його обмежують. Правильний підхід - це детальний розбір з дитиною кожного табу.

"Часом категоричні батьківські "Не можна!" викликають у дітей опір чи навіть істерику. Але чи може дитина без ваших пояснень зрозуміти, чому щось не варто робити? Скоріш за все у неї буде лише одне пояснення: "Бо це злить маму!" - пояснює Юлія Кичила.

Заборона без пояснення - це прояв зовнішнього контролю, який нічому не навчить дитину. І коли вас не буде поруч, малюк легко увімкне телевізор чи з’їсть заборонені цукерки.

Тому замість заборони краще використовувати дружню розмову з дитиною, в якій простими словами потрібно пояснити дитині, чому не можна робити те чи інше.

"Саме так я кілька разів розповіла доньці Алісі про шкоду, яку цукор завдає здоров’ю. І була приємно вражена, коли на дні народження у подруги вона самостійно прийняла рішення відмовитись від шматка торта. Так батьківський контроль перетворився на самоконтроль", - додає експертка.

Друга порада: уникайте надмірної опіки

Одне з головних завдань батьків у вихованні дитини - формування її особистості. Після 5 років у малюка починає розвиватися операційне мислення. Він вже розуміє зв’язок між діями та наслідками.

Хоче отримати власний досвід, щоб потім його проаналізувати та зробити висновки. Надмірна батьківська опіка тут лише шкодить.

"Якщо ви будете постійно “підстилати соломку” - дитина ніколи нічому не навчиться. Буде чекати, що мама все зробить за неї. Американська професорка психології Керол Двек стверджує, що відчуття "Я можу" - це основа внутрішньої опори дитини", - каже власниця мережі дитячих садочків.

Якщо ж за малюка все вирішують дорослі - він стане безініціативним. Дитина хоче самостійно обрати одяг для садочка? Дайте їй це зробити. І підтримайте цей вибір. Хай знає, що її бажання теж враховуються.

"Наприклад, ми з донькою перетворили ранкові збори до садочка на повноцінну гру - вирішуємо, яку сукню вдягнути, яку зачіску зробити. Разом готуємо сніданок і я завжди доручаю Алісі якийсь процес: помити овочі чи розставити на стіл посуд", - ділиться досвідом Юлія.

Третя порада: навчіть дитину вам довіряти

Коли дитина довіряє батькам, процес виховання відбувається без криків, примусу та покарань. Якщо ж довіри немає - все тримається на страху та залежності від батьківського авторитету.

"Найкращий спосіб викликати у дитини довіру - стати для неї прикладом доброти, терпіння та любові. Виховуйте її не наказами, а власним прикладом, адже діти завжди на нас дивляться", - радить експертка. Юлія Кичила назвала 5 правил, які допоможуть виховати самостійну дитину (фото з особистого архіву)

Говоріть правду. Звісно, відповідно до віку дитини. Якщо чогось не знаєте - не вигадуйте нісенітниць, а запропонуйте розібратися разом. Дотримуйтесь своїх обіцянок.

"Ознакою того, що Аліса мені довіряє, вважаю те, що донька може поділитись своїми секретами, зізнатись у якомусь вчинку, не боячись, що я буду її сварити. Аліса знає, що я завжди подякую їй за чесність та підтримаю. Також раджу частіше цікавитись думками дитини. Це теж формує відчуття довіри між вами", - пояснює Юлія.

Четверта порада: дозвольте дитині робити помилки

Психологи та педагоги одноголосно стверджують, що дозволяти дитині робити помилки - не просто нормально, а навіть необхідно для її розвитку. Дитина набагато краще засвоює інформацію через власний досвід, а не через вказівки батьків.

Після п’яти років дитина починає активно експериментувати зі світом. Якщо батьки забирають у неї право на помилку, у дитини не розвивається критичне мислення, вона боїться проявляти ініціативу і навіть може замкнутись, вважаючи себе невдахою.

Рятуючи дитину від помилок, ви позбавляєте її шансу вирости. Тому якщо дитина розлила на підлогу воду, не поспішайте на допомогу. Можливо вона захоче сама все виправити, отримавши при цьому корисний досвід та впевненість у собі.

Наступного разу, у схожій ситуації, дитина не буде стресувати, а легко впорається з проблемою.

"Також у спілкуванні з донькою я ніколи не використовую фрази на кшталт: "Я ж казала, не роби цього!" чи "Відійди, я все зроблю сама!". В момент невдачі набагато краще підтримати дитину і запропонувати їй спробувати ще раз", - радить Юлія Кичила.

П’ята порада: заохочуйте самостійність

Коли дитина не відчуває контролю над своїм життям, у неї з’являється тривожність. І навпаки, коли виникає можливість зробити щось самостійно, вона стає спокійнішою, бо відчуває, що керує хоча б частинкою свого світу.

"Відомий педагог Марія Монтессорі писала: "Коли дитина щось робить сама, хай навіть не ідеально, вона відчуває власну силу, а не повну залежність від дорослих”. І це дійсно так, Прояви дитячої самостійності формують навички на все життя", - стверджує фахівець.

Діти, які в 5-7 років вміють готувати просту їжу, можуть застелити ліжко та прибрати іграшки - виростають більш готовими до дорослого життя. Вони не бояться приймати рішення. Дитячу самостійність варто прокачувати змалечку.

"Дайте дитині право вибору. Хваліть не результат, а саму спробу щось зробити: зав’язати шнурки, налити води, накачати колесо велосипеда… Це навчить дитину вірити в себе. А ви будете менше переживати, що малюк з чимось не впорається, коли вас немає поруч", - радить Юлія Кичила.