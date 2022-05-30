У Варшаві група українців знімала в банкоматах чужі гроші, використовуючи коди BLIK

Заарештованим від 21 до 27 років.

У поліції розповіли, що чоловіки під'їхали до одного з банкоматів на двох авто. З машин вийшли двоє, які намагалися зняти гроші, а інші стежили за місцевістю.

Свідками того, що відбувається, стали правоохоронці, які прослідували за автомобілями підозрюваних, і після влаштували перевірку.

З'ясувалося, що у чоловіків було 54 безіменних банкоматних карток, роздруківки з банкоматів і 70 тисяч злотих в різних валютах (близько 485 800 гривень).

Затриманих відправили до поліцейської дільниці, а пізніше двом з них було пред'явлено звинувачення в шахрайстві, ще двом - в комп'ютерному шахрайстві.

За такі правопорушення чоловікам загрожує позбавлення волі на 8 і 5 років відповідно.

Система платежів BLIK

Система мобільних платежів BLIK дозволяє здійснювати платежі в стаціонарних та інтернет-магазинах, отримувати готівку в банкета і вносити кошти в платіжні термінали без використання картки.

У Польщі BLIK-платежі дуже популярні - в 2019 році кількість транзакцій BLIK перевищила кількість транзакцій, здійснених з платіжними картками в польському інтернеті

Оплачувати замовлення через BLIK можна майже в будь-якому інтернет-магазині в Польщі. Для цього на сайті потрібно вказати відповідний спосіб оплати покупок, ввести спеціальний код на сайті магазину (його можна знайти в мобільному додатку вашого банку), після чого підтвердити платіж в додатку.