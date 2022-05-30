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В Варшаве группа украинцев снимала в банкоматах чужие деньги, используя коды BLIK

Фото: полиция в Польше (pap.pl)
Автор: Владимир Костырин

В столице Польши Варшаве задержали четверых граждан Украины, которые снимали чужие средства, используя безымянные банковские карты и коды для BLIK-платежей. Выяснилось, что мужчин уже обвиняли в мошенничестве, и теперь им может грозить до 8 лет лишения свободы.

Об этом передает польское издание Se.pl.

Арестованным от 21 до 27 лет.

В полиции рассказали, что мужчины подъехали к одному из банкоматов на двух авто. Из машин вышли двое, которые пытались снять деньги, а остальные следили за местностью.

Свидетелями происходящего стали правоохранители, которые проследовали за автомобилями подозреваемых, и после устроили проверку.

Выяснилось, что у мужчин было 54 безымянных банкоматных карт, распечатки с банкоматов и 70 тысяч злотых в различных валютах (около 485 800 гривен).

Задержанных отправили в полицейский участок, а позже двум из них было предъявлено обвинение в мошенничестве, еще двоим - в компьютерном мошенничестве.

За такие правонарушения мужчинам грозит лишение свободы на 8 и 5 лет соответственно.

Система платежей BLIK

Система мобильных платежей BLIK позволяет осуществлять платежи в стационарных и интернет-магазинах, получать наличные в банкомета и вносить средства в платежные терминалы без использования карты.

В Польше BLIK-платежи очень популярны - в 2019 году количество транзакций BLIK превысило количество транзакций, совершенных с платежными картами в польском интернете

Оплачивать заказы через BLIK можно почти в любом интернет-магазине в Польше. Для этого на сайте нужно указать соответствующий способ оплаты покупок, ввести специальный код на сайте магазина (его можно найти в мобильном приложении вашего банка), после чего подтвердить платеж в приложении.

Напомним, ранее спецслужбы Польши задержали россиянина и белоруса за шпионаж.

Также мы писали, что недавно в пекарне Варшавы на продавца-украинку напала агрессивная женщина с оскорблениями.

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