В Варшаве группа украинцев снимала в банкоматах чужие деньги, используя коды BLIK

Арестованным от 21 до 27 лет.

В полиции рассказали, что мужчины подъехали к одному из банкоматов на двух авто. Из машин вышли двое, которые пытались снять деньги, а остальные следили за местностью.

Свидетелями происходящего стали правоохранители, которые проследовали за автомобилями подозреваемых, и после устроили проверку.

Выяснилось, что у мужчин было 54 безымянных банкоматных карт, распечатки с банкоматов и 70 тысяч злотых в различных валютах (около 485 800 гривен).

Задержанных отправили в полицейский участок, а позже двум из них было предъявлено обвинение в мошенничестве, еще двоим - в компьютерном мошенничестве.

За такие правонарушения мужчинам грозит лишение свободы на 8 и 5 лет соответственно.

Система платежей BLIK

Система мобильных платежей BLIK позволяет осуществлять платежи в стационарных и интернет-магазинах, получать наличные в банкомета и вносить средства в платежные терминалы без использования карты.

В Польше BLIK-платежи очень популярны - в 2019 году количество транзакций BLIK превысило количество транзакций, совершенных с платежными картами в польском интернете

Оплачивать заказы через BLIK можно почти в любом интернет-магазине в Польше. Для этого на сайте нужно указать соответствующий способ оплаты покупок, ввести специальный код на сайте магазина (его можно найти в мобильном приложении вашего банка), после чего подтвердить платеж в приложении.