Спецслужби Польщі затримали росіянина та білоруса за шпигунство

У польському Білостоці за звинуваченням у шпигунстві на іноземну розвідку затримали росіянина і білоруса. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvp.info .

За даними Служби військової контррозвідки, шпигуни збирали інформацію про польські і натовські військові частини, їх штатний розклад. При цьому обидва вже багато років проживають в Польщі.

Також повідомляється, що вони займалися шпигунством в інтересах російської розвідки. На даний момент обидва заарештовані, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.