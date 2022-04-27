ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спецслужби Польщі затримали росіянина та білоруса за шпигунство

Новость на русском →
Білосток, Середа 27 квітня 2022 09:46
Спецслужби Польщі затримали росіянина та білоруса за шпигунство Фото: у Польщі затримали підозрюваних у шпигунстві (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У польському Білостоці за звинуваченням у шпигунстві на іноземну розвідку затримали росіянина і білоруса. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvp.info.

За даними Служби військової контррозвідки, шпигуни збирали інформацію про польські і натовські військові частини, їх штатний розклад. При цьому обидва вже багато років проживають в Польщі.

Також повідомляється, що вони займалися шпигунством в інтересах російської розвідки. На даний момент обидва заарештовані, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ще одного росіянина в Польщі, якого підозрюють у шпигунстві. За даними польської сторони, він постійно проживав в країні і збирав інформацію військового характеру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Польша
DAILY
Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами