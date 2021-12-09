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Як заморозити вареники, щоб вони не злипалися і були як свіжі

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Четвер 09 грудня 2021 07:01
Як заморозити вареники, щоб вони не злипалися і були як свіжі Як правильно заморожувати вареники (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Заморожування продуктів - це унікальна знахідка для всіх людей, яким не вистачає часу на приготування їжі. Зокрема, при правильному заморожуванні вареників, вони будуть завжди свіжими.

Так, існують різні підходи до заморожування продуктів, пише interia.

Фахівці кажуть, що не можна ставити сирі вареники до морозилки, адже це призведе до отримання твердого тіста.

Також існує твердження, що низькотемпературна обробка варених пельменів підвищує ризик того, що вони просто розпадуться при повторній обробці.

Як правильно заморожувати вареники

Спочатку у великій каструлі воду потрібно довести до кипіння, та додати трохи солі й столову ложку олії. Далі покладіть вареники в киплячу воду і через 30 секунд вийміть шумівкою.

Зокрема, краще робити це партіями та додавати лише кілька за раз. Так жоден з вареників не проведе занадто багато часу в гарячій воді.

Як заморозити вареники, щоб вони не злипалися і були як свіжіЯк правильно заморожувати вареники (freepik)

Далі викладіть їх на деко та присипте борошном або змастіть олією. Також можна використовувати пергамент для випічки, але важливо щоб вареники не торкалися один одного.

Окрім того, не потрібно ставити лоток з варениками в морозилку, поки вони повністю не охолонуть. Вже через дві години вони замерзнуть і стануть твердими і тільки тоді їх можна буде покласти у пакет.

Раніше ми повідомляли, що Клопотенко дав рецепт вареників з сиром.

Також ми писали, що Клопотенко розсекретив таємний інгредієнт смачнющих вареників з вишнями.

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