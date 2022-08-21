Швидке дріжджове тісто для будь-якої випічки: хитрість, про яку багато хто не знає
Дріжджове тісто багатьом здається складним через метушню з вимішуванням, час на розстійку. Але є хитрість, яка дозволить приготувати швидке і універсальне тісто.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнт:
- Вода тепла - 200 г
- Вода дуже гаряча - 200 г
- Дріжджі сухі швидкодіючі - 10 г (або 30 г живих дріжджів)
- Сіль - 1 ч. л.
- Цукор - 1-3 ст. л.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Борошно - 550-650 г
Покрокове приготування
Додайте дріжджі в теплу воду. Залиште на 5 хвилин. Сухі можна навіть не перемішувати, а живі можна злегка змішати.
Всипте в миску 3 ст. л. ложки борошна від загальної кількості, цукор, сіль і рослинну олію. Влийте окріп і перемішайте. Зачекайте кілька хвилин, поки маса охолоне до дуже теплого стану, тому що дріжджі не люблять гаряче. Завдяки заварюванню борошна, тісто буде рости на очах.
Додайте воду з дріжджами. Поступово додайте борошно. Вимісіть тісто до однорідного стану.
Покладіть в миску, накрийте рушником і залиште на 10-15 хвилин.
Тісто готове! Далі його можна використовувати для будь-якої випічки: смажених пиріжків, піци, хліба і так далі.
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