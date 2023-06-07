ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вкусное и полезное печенье из овсяных хлопьев: ничего проще вы не готовили

Новина українською →
Среда 07 июня 2023 08:02
Вкусное и полезное печенье из овсяных хлопьев: ничего проще вы не готовили Как приготовить вкусное печенье из овсяных хлопьев (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Овсяное печенье из хлопьев - настоящая находка для любителей полезных сладостей. Продукты для этого рецепта нужны самые простые, а готовить его очень легко. Из минимального набора ингредиентов вы получите целую миску вкусного печенья.

Как приготовить печенье из овсяных хлопьев, рассказали в блоге "Карпатські шкварки" на YouTube.

Что вам понадобится:

  • Овсяные хлопья - 200 г
  • Сливочное масло - 130 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 150 г
  • Мука - 150 г
  • Разрыхлитель - 8 г
  • Соль - щепотка

Как приготовить овсяное печенье

Овсяные хлопья высыпаем на чистую и сухую сковороду, обжариваем на маленьком огне около 10 минут и постоянно помешиваем. Они должны стать хрустящими. Даем хлопьям полностью остыть, а потом засыпаем в блендер и перемалываем до состояния муки.

В глубокую миску кладем масло комнатной температуры, оно должно быть мягким, чтобы легко смешивалось с другими продуктами. Добавляем щепотку соли и 150 г сахара. Взбиваем все вместе до однородной массы. Потом добавляем 2 яйца и продолжаем взбивать до однородности.

В готовую массу добавьте овсяные хлопья, и хорошо все вымешайте. В муку добавьте разрыхлитель и смешайте ее с основной массой. Муку добавляйте постепенно и все хорошо вымешайте.

В такое тесто можно добавлять любые начинки - овсяное печенье станет только вкуснее. Готовое тесто должно быть липким. Ставим его в холодильник на 15 минут.

Противень застилаем пергаментной бумагой и формируем ложкой печенье. Выкладываем на бумагу, соблюдая расстояние, так как печенье немного растекается.

Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим туда печенье на 15 минут. Все, ваш печенье готово.

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать ленивые пирожки на кефире буквально за 5 минут.

А еще рассказывали о том, как сделать целую гору печенья из самых дешевых продуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт приготування страв українська кухня выпечка