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Ваніль - не лише ароматна спеція, а й дуже пахуча орхідея: як виростити її вдома

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П'ятниця 17 червня 2022 21:38
Ваніль - не лише ароматна спеція, а й дуже пахуча орхідея: як виростити її вдома Колаж РБК-Україна: Як виростити вдома ваніль
Автор: Світлана Мащенко

Ваніль - ароматна спеція, яка робить нашу випічку такою апетитною, виготовляють з орхідеї. В природі це ліана, яка росте до 35 метрів в довжину, а вдома вона буде витися в горщику і порадує пахучими жовтими квітами. Виготовити з неї спецію процес не з простих, але виростити й вдихати її аромат під силу кожному.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що таке ванільна орхідея

Ваніль (Vanilla planifolia) - витка ліаноподібна рослина роду ваніль (Vanilla) родини орхідних (Orchidaceae), з якої використовують лише плід - тоненькі стручки з маленькими бобами всередині. Батьківщина ванілі - Мексика та острови Карибського басейну. Види роду поширені в тропічних і субтропічних регіонах всієї земної кулі.

Колись ваніль видобували тільки з рослин, які росли в природі. Адже квітку могли запилити лише спеціальні маленькі бджоли. А от в природі ваніль вдалося запилити в 1841-му році 12-річному хлопчику-рабу Едмону Альбіусу з Мадагаскару. Він розгледів всередині квітки перегородку між пильниками та приймочкою, тоненькою травинкою відхилив її, запиливши квітку. З того часу метод штучного запилення ванілі називається "Метод Альбіуса", а на Мадагаскар доводиться 59% світового виробництва пряності.

Ваніль - не лише ароматна спеція, а й дуже пахуча орхідея: як виростити її вдома

Фото: Стручки ванілі (izi.ua)

Натуральна ваніль і зараз вартує дорого, тому що вирощування плодів надто трудомісткий процес. По-перше, кожна квітка живе всього один день, запліднення треба провести тільки вручну і при цьому плоди зав'язуються тільки в половині запилених квіток, а стручки ростуть протягом 7-9 місяців. Та ще й ферментація і просушування стручків ванілі займає майже півроку.

Але ми не про це. Давайте спробуємо виростити ваніль і добитися її цвітіння.

Як виростити ваніль вдома

Ваніль найчастіше використовують, як декоративну рослину-ліану при дизайні приміщень. Кажуть, що квітне вона в кімнатних умовах вона рідко. Але якщо випустить бутони, вони наповнюватимуть ваш дім ароматом до 6 тижнів.

Навесні на рослині можуть з’явитися великі зеленувато-жовті квіти. Кожна квітка розквітає на великому (8-10 бутонів) кетязі почергово і квітне протягом 8 годин.

Як пише The Gard, вирощують орхідею в теплих і світлих приміщеннях (20-24 градуси). Вона не любить пряме сонячне проміння, та протяги.

Ваніль - не лише ароматна спеція, а й дуже пахуча орхідея: як виростити її вдома

Фото: Так квітне ваніль (Вікіпедія)

Прийнятним субстратом для вирощування ванілі є суміш торфу, листяної землі, подрібнених коренів папороті і перліту (в рівних частинах).

Взимку рослину поливають помірно, тільки теплою (30-35 градусів) водою, а влітку вдосталь, часто обприскуючи теплою водою.

Протягом літа її треба підживлювати кожні 10 днів розчином коров’яку слабої концентрації 1:15 або добривом для орхідей в половинній нормі.

Весною ваніль рекомендують обрізати для стимулювання росту бічних пагонів, а отримані живці можна укорінити. Розмножують ваніль весняними живцями, які укорінюють у вологому піску під плівкою.

Цікаво, що ванілі не страшні жодні місцеві шкідники та хвороби.

Де купити орхідею

Придбати її можна у квіткових магазинах. Зверніть увагу, що її листя має бути пружним, зеленого кольору, коріння повинно мати легкий зелений відтінок і його має бути більше, ніж ґрунту у горщику.

При пересадці купленої рослинки у новий горщик, він має бути не більше, ніж 3 см в діаметрі за попередній, і в ньому повинна бути закріплена опора, покрита кокосовим волокном.

Якщо все зробити правильно, орхідея порадує вас ароматними квітами, а ваш дім пахнутиме, ніби ви щодня печете там тістечка.

Раніше ми писали, як виростити вдома імбир, який виявився гарною квіткою.

Також експерти розповіли, як вдома виростити куркуму.

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