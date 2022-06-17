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Ваниль - не только ароматная специя, но и очень пахучая орхидея: как вырастить ее дома

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 21:38
Ваниль - не только ароматная специя, но и очень пахучая орхидея: как вырастить ее дома Коллаж РБК-Украина: как вырастить дома ваниль
Автор: Светлана Мащенко

Ваниль - ароматная специя, которая делает нашу выпечку такой аппетитной, изготавливают из орхидеи. В природе это лиана, которая растет до 35 метров в длину, а дома она будет виться в горшке и порадует пахнущими желтыми цветами. Изготовить из нее специю процесс не из простых, но вырастить и вдыхать ее аромат под силу каждому.

Как это сделать - читайте ниже в нашем материале.

Что такое ванильная орхидея

Ваниль (Vanilla planifolia) - вьющееся лианоподобное растение рода ваниль (Vanilla) семейства орхидных (Orchidaceae), из которой используют лишь плод - тоненькие стручки с маленькими бобами внутри. Родина ванили - Мексика и острова Карибского бассейна. Виды рода распространены в тропических и субтропических регионах всего земного шара.

Когда-то ваниль добывали только из растений, которые росли в природе. Ведь цветок могли опылить лишь специальные маленькие пчелы. А вот в природе ваниль удалось запылить в 1841-м году 12-летнему мальчику-рабу Эдмону Альбиусу из Мадагаскара. Он разглядел внутри цветка перегородку между пыльниками и рыльцем, тоненькой травинкой отклонил ее, запылив цветок. С тех пор метод искусственного опыления ванили называется "Метод Альбиуса", а на Мадагаскар приходится 59% мирового производства пряности.

Ваниль - не только ароматная специя, но и очень пахучая орхидея: как вырастить ее дома

Фото: Стручки ванили (izi.ua)

Натуральная ваниль и сейчас стоит дорого, потому что выращивание плодов слишком трудоемкий процесс. Во-первых, каждый цветок живет всего один день, оплодотворение надо провести только вручную и при этом плоды завязываются только в половине пыльных цветков, а стручки растут в течение 7-9 месяцев. Да еще и ферментация и просушка стручков ванили занимает почти полгода.

Но мы не об этом. Давайте попробуем вырастить ваниль и добиться ее цветения.

Как вырастить ваниль дома

Ваниль чаще всего используют, как декоративное растение-лиану при дизайне помещений. Говорят, что цветет она в комнатных условиях редко. Но если выпустит бутоны, они будут наполнять ваш дом ароматом до 6 недель.

Весной на растении могут появиться крупные зеленовато-желтые цветы. Каждый цветок расцветает на большой (8-10 бутонов) кисти поочередно и цветет в течение 8 часов.

Как пишет The Gard, выращивают орхидею в теплых и светлых помещениях (20-24 градуса). Она не любит прямые солнечные лучи и сквозняки.

Ваниль - не только ароматная специя, но и очень пахучая орхидея: как вырастить ее дома

Фото: да цветет ваниль (Википедия)

Приемлемым субстратом для выращивания ванили имеется смесь торфа, лиственной земли, измельченных корней папоротника и перлита (в равных частях).

Зимой растение поливают умеренно только теплой (30-35 градусов) водой, а летом вдоволь, часто опрыскивая теплой водой.

В течение лета ее надо подкармливать каждые 10 дней раствором коровяка слабой концентрации 1:15 или удобрением для орхидей в половинной норме.

Весной ваниль рекомендуют обрезать для стимулирования роста боковых побегов, а полученные черенки можно укоренить. Размножают ваниль весенними черенками, которые укореняют во влажном песке под пленкой.

Интересно, что ванили не страшны никакие местные вредители и болезни.

Где купить орхидею

Приобрести ее можно в цветочных магазинах. Обратите внимание, что ее листья должны быть упругими, зеленого цвета, корни должны иметь легкий зеленый оттенок и их должно быть больше, чем почвы в горшке.

При пересадке купленного растения в новый горшок, он должен быть не больше 3 см в диаметре, чем предыдущий, и в нем должна быть закреплена опора, покрытая кокосовым волокном.

Если все сделать правильно, орхидея порадует вас ароматными цветами, а ваш дом будет пахнуть, будто вы каждый день печете там пирожные.

Ранее мы писали, как вырастить дома имбирь, который оказался красивым цветком.

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