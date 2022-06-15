Імбир - не тільки пряний корінь, а ще й дуже гарна квітка: як її виростити
Імбир - відомий у всьому світі пряний корінь, який додають у різноманітні страви - від м'ясних до солодощів. Він знаний не тільки своїми лікувальними властивостями, а й красивим цвітінням. Виявляється, імбир можна виростити вдома на підвіконні.
Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі.
На батьківщині імбиру майже півтори сотні видів!
Росте імбир в дикій природі у Східній Азії та Індії. Відомо 144 різновиди з цілющими і пряними властивостями. Деякі з них ціняться, як декоративні рослини, деякі - як лікувальні.
Доросла рослина являє собою багаторічний густий трав’янистий кущ заввишки більше 1 м. А квітки імбиру - найрізноманітніші!
Ось як квітнуть різні види імбиру:
Фото: Цвітіння імбиру (pixabay.com)
Як виростити імбир вдома
Імбир не потребує особливого догляду та сонця. Більш того, можна зрізати його коріння частинами для приготування вишуканих страв і напоїв, залишаючи решту в грунті, а він буде продовжувати рости. Дозріває імбир через 10 місяців після висадки.
Найкраще - придбати імбир в спеціалізованому садовому магазині. Але згодиться і корінець з супермаркету. Головне - правильно його очистити від "хімії".
У супермаркетах імбир часто обприскують інгібітором росту, щоб вберегти його від проростання. Крім того імбир з супермаркету також може бути покритий пестицидами та фунгіцидами.
Такий корінець перед посадкою треба покласти на ніч у воду. Тоді концентрація хімікатів зменшиться. Не забудьте обробити посадковий матеріал марганцівкою від грибкових інфекцій.
Як обрати корінець
Корінь рослини має бути пухким з жорсткою шкіркою, не зморщений і не старий, із зеленуватими бруньками.
Імбир любить неглибокі широкі горщики. Коріння росте горизонтально, тому переконайтеся, щоб горщик мав вдосталь простору для розвитку рослини.
Корінь імбиру можна ділити на вічка, як картоплю.
Якщо ж хочете домогтися цвітіння, оберіть тісніший горщик з великою кількістю дренажу.
Посадіть корінь у грунт бруньками догори, присипавши 2-3 сантиметрами землі. Добре полийте. Поставте горщик у тепле місце без прямих сонячних променів. Тримайте грунт вологим, але не мокрим. Перші пагони мають з'явитися за кілька тижнів.
Фото: Пророслий імбир (medium.com)
Який ґрунт обрати
Грунт використовується легкий, поживний, який добре пропускає повітря і вологу. Імбир погано переносить застій води - гниють корені. Склад: торф + дернова земля + пісок (2:2:1), також можна скористатися сумішшю "для пальм".
Вдома імбир садити можна круглий рік.
Догляд за тропічною рослиною
Важливо створити максимально наближений до субтропіків мікроклімат. Температура влітку +25+28 градусів, а взимку не більше +15. Бажано на зимовий період перенести квітка в кімнату з постійним прохолодним температурним режимом, адже імбир він не виносить різких перепадів.
Підвищена вологість навколо рослини - необхідна умова, особливо в спекотні дні. Тому треба часто обприскувати імбир. Однак надлишку вологи в грунті він не переносить, поливати треба тільки після просихання верхнього шару.
Корінь любить підживлення. Підгодовують імбир, який збираєтеся їсти, його тільки органікою, кожні 10-12 днів. Для квітів влітку можна використовувати і органічні і мінеральні сполуки (краще чергувати). Восени залишають тільки калійно-фосфорний комплекс. Взимку, в період спокою, імбир не удобрюють.
Не любить імбир протяги. А недолік світла в приміщенні компенсують штучним підсвічуванням (не менше 12 годин).
Як цвіте імбир в домашніх умовах
Цвітіння імбиру - дивовижна подія. Не кожен вид цієї рослини цвіте навіть в природних умовах, а в культурі зацвітає тільки доросла 3-річна рослина. Зазвичай це трапляється навесні або влітку.
Від кореня випускається довгий і тонкий квітконіс з приголомшливим квіткою. Наливаючись, нагадує ялинову шишку. Квітка імбиру не в’яне від 3 тижнів до декількох місяців.
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