Предлагают работу онлайн? Украинцам рассказали о популярной схеме мошенников

В поисках работы украинцы не редко сталкиваются с аферами. Но одна из них - популярнее других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Умани .

Суть самой популярной схемы

Так, аферисты предлагают работу онлайн, за которую просят деньги у потенциальных работников.

"Например, чтобы начать работать, необходимо купить доступ к сайту/каналу с заданиями или бесплатный онлайн проект", - рассказывают в горсовете.

При этом задания могут быть разными: делать фиктивные заказы на сайте онлайн-магазина, есть случаи, когда аферисты предлагают работать переводчиком текстов по английскому языку без знания английского языка и переводить тексты с помощью онлайн-переводчика.

"Но чтобы получить доступ к сайту, где есть база таких клиентов, которым необходим перевод, нужно заплатить деньги", - говорят чиновники.

Как избежать такой схемы мошенничества

не вкладывайте свои деньги за работу в интернете. В большинстве случаев это предложения от мошенников;

будьте внимательны к легким заработкам;

не платите никаких услуг, чтобы оформиться на работу в ту или иную организацию.

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Но мошенники орудуют не только в интернете. При этом каждый раз они придумывают новые схемы обмана. Например, в Чугуеве Харьковской области мошенники ходят по квартирам и домам жителей и выдают себя за госслужащих. Они предлагают "помощь" в получении средств по программе "єВідновлення". Кроме того, недавно мошенники решили "улучшить" уже знакомую схему сбора "помощи" для ВСУ, используя письма от ОВА. В Днепре они адресуют их не только предпринимателям, но и начальникам РВА области.