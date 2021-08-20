Спецперепустки на транспорт в Києві: подано понад три тисячі заявок

Стало відомо, скільки вже подано заявок на спецперепустки у транспорт Києва. У КМДА повідомили, що подано понад три тисячі заявок.

Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу міської ради .

За його словами, місто опрацьовує механізм, як зможуть користуватися громадським транспортом пільгові категорії, які їздять за посвідченнями. А також кияни, які потребують медичних процедур і соціальні працівники, які доглядають за хворими.

"Підприємства столиці активно реєструються в системі (оформлення спецперепусток для користування громадським транспортом, - ред.), подано понад три тисячі заявок", - повідомив він.