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Спецперепустки на транспорт в Києві: подано понад три тисячі заявок

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 14:25
Спецперепустки на транспорт в Києві: подано понад три тисячі заявок Фото: скільки вже подано заявок на спецперепустки у транспорт Києва (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Стало відомо, скільки вже подано заявок на спецперепустки у транспорт Києва. У КМДА повідомили, що подано понад три тисячі заявок.

Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради.

За його словами, місто опрацьовує механізм, як зможуть користуватися громадським транспортом пільгові категорії, які їздять за посвідченнями. А також кияни, які потребують медичних процедур і соціальні працівники, які доглядають за хворими.

"Підприємства столиці активно реєструються в системі (оформлення спецперепусток для користування громадським транспортом, - ред.), подано понад три тисячі заявок", - повідомив він.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація відповіла на найпоширеніші питання щодо спецпропусків на транспорт в столиці.

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