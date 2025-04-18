Скоро станет папой? Алексей Суханов намекнул на пополнение в семье

Ведущий Алексей Суханов, которому в этом году исполнился 51 год, намекнул, что в будущем может стать отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

По его словам, и пополнение в семье не исключено уже через несколько лет.

"Я чувствую, что они (дети - ред.) будут. Через два года", - лаконично отметил Суханов.

На уточняющий вопрос журналистки, занимается ли он вопросом усыновления, Алексей ответил категорически.

"Я больше ничего не скажу", - подчеркнул он.

Что известно про Суханова

Алексей Суханов - украинский телеведущий, журналист и общественный деятель, известный своей работой в социальных ток-шоу и активной гражданской позицией.

Он родился в городе Иваново (РФ). Высшее образование получил в Московском государственном университете коммерции, отделение менеджмента, которое окончил в 1997 году.

Карьеру ведущего начал на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3" и "РЕН ТВ".

В августе 2014 года уехал из России и уволился с "РЕН ТВ" в связи с собственным несогласием с позицией канала касательно войны на востоке Украины и другими событиями в стране.

В 2019 году получил украинское гражданство, официально став частью страны, которую считает своим новым домом, а также выучил украинский язык.

После начала полномасштабной войны в Украине Суханов практически перестал общаться с родственниками, которые остались в РФ.

В одном из интервью он вспомнил, каким был его разговор с мамой в первый день войны - 24 февраля 2022 года. По словам Алексея, мать уговаривала сына вернуться домой, однако он дал категорический ответ.

Личная жизнь

О личной жизни телеведущего практически ничего не известно.

Официально Алексей был женат лишь однажды. Его избранницей была россиянка Ольга, с которой будущий телеведущий познакомился на старте карьеры. Известно, что в 2016 году пара развелась.



Алексей Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)