ua en ru
Пт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Скоро станет папой? Алексей Суханов намекнул на пополнение в семье

Пятница 18 апреля 2025 12:10
UA EN RU
Скоро станет папой? Алексей Суханов намекнул на пополнение в семье Алексей Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)
Автор: Катерина Собкова

Ведущий Алексей Суханов, которому в этом году исполнился 51 год, намекнул, что в будущем может стать отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

По его словам, и пополнение в семье не исключено уже через несколько лет.

"Я чувствую, что они (дети - ред.) будут. Через два года", - лаконично отметил Суханов.

На уточняющий вопрос журналистки, занимается ли он вопросом усыновления, Алексей ответил категорически.

"Я больше ничего не скажу", - подчеркнул он.

Что известно про Суханова

Алексей Суханов - украинский телеведущий, журналист и общественный деятель, известный своей работой в социальных ток-шоу и активной гражданской позицией.

Он родился в городе Иваново (РФ). Высшее образование получил в Московском государственном университете коммерции, отделение менеджмента, которое окончил в 1997 году.

Карьеру ведущего начал на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3" и "РЕН ТВ".

В августе 2014 года уехал из России и уволился с "РЕН ТВ" в связи с собственным несогласием с позицией канала касательно войны на востоке Украины и другими событиями в стране.

В 2019 году получил украинское гражданство, официально став частью страны, которую считает своим новым домом, а также выучил украинский язык.

После начала полномасштабной войны в Украине Суханов практически перестал общаться с родственниками, которые остались в РФ.

В одном из интервью он вспомнил, каким был его разговор с мамой в первый день войны - 24 февраля 2022 года. По словам Алексея, мать уговаривала сына вернуться домой, однако он дал категорический ответ.

Личная жизнь

О личной жизни телеведущего практически ничего не известно.

Официально Алексей был женат лишь однажды. Его избранницей была россиянка Ольга, с которой будущий телеведущий познакомился на старте карьеры. Известно, что в 2016 году пара развелась.
Скоро станет папой? Алексей Суханов намекнул на пополнение в семье
Алексей Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Олексій Суханов Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)