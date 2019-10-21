Скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки отримав продовження

Скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки (скриншот)

Стало відомо, як на скандальний виступ "Квартала 95" і хору Верьовки відреагували Коломойський, Гонтарєва та інші лідери суспільної думки

"Квартал 95" і хор Верьовки потрапили в гучний скандал через те, що заспівали "жартівливу" пісню про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої. У соціальних мережах тисячі українців лишають обурливі пости і звинувачують артистів у аморальності.

Так, наприклад, відомий журналіст Роман Скрипін назвав на своїй Facebook-сторінці студію "Квартал 95" - "Кварталом 69". Згодом він пояснив свій допис.

"Верьовка. Це і прізвище і вирок. Маю дати пояснення щодо свого посту про "Квартал 69". Що таке 69? Це поза. В сексі - фізично хтось комусь щось. Але взаємно. Так і оказія з цим хором ім. Верьовки й "Кварталом". Я не хочу нікого ображати чи наступати на старі мозолі: ви один одному зробили приємно. Або не дуже. Але точно ви мали позу 69. Я відсутній у перегляді телевізора, і я відсутній на комсомольских зборах для засудження перегляду телевізора. Я трошки вже далі ніж далі. Я не їду з вами в одному вагоні. Я міряю час і відстані іншими категоріями. Хор імені Верьовки вже відспівав на моїх поминках", - написав Скрипін у своєму Telegram-каналі.

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У той же час, власник каналу 1+1, де був показаний скандальний випуск "Вечірнього Кварталу", Ігор Коломойський поаплодував артистам за таку вдалу, на його погляд, пародію.

"Браво!" - прокоментував Коломойський, додавши, що номер йому "дуже сподобався" тим, що "згоріла від сорому".

Також Коломойському сподобалася фраза з пісні про те, що "Валерія думає на Валерича". При цьому, олігарх не вважає, що "кварталівці" і артисти легендарного хору Верьовки насміхалися у цьому номері над людським горем.

"Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?" - сказав Коломойський у коментарі "Радіо Свобода".

Наприкінці Коломойський зазначив, що він не підтримує зв’язок з акторами "Кварталу 95" з вересня 2018-го, а таким чином не має змоги впливати на політику їхніх жартів.

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А ось Валерія Гонтарева назвала скандальний номер про підпал її будинку "соромом". За словами колишньої глави Нацбанку, насміхатися над людським горем - це "неможливо уявити у цивілізованому суспільстві".

"Щодо цинізму "95-го Кварталу" сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни... Якщо позиватися до суду, то в мене грошей не вистачить на всі ці суди. А ще і суди повністю продажні на користь Коломойського", - сказала вона.

На скандал довколо "пародії" відреагував і Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. Він, зокрема, попросив вибачення у Гонтаревої.

Горіла Хата - Песня про Гонтареву Вечерний Квартал 2019

Нагадаємо, що у пісні, яку лідер "Кварталу 95" Євген Кошовий та артисти Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки виконали у останньому випуску "Вечірнього Кварталу", є такі слова, як: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а у Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

У прес-службі "Кварталу 95" ніяк поки що не відреагували на скандал. Так само мовчать і представники хору імені Верьовки.