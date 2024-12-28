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Вакарчук показался с мамой и рассекретил, какой была просьба его покойного отца: "Постоянно говорил мне"

Суббота 28 декабря 2024 16:00
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Вакарчук показался с мамой и рассекретил, какой была просьба его покойного отца: "Постоянно говорил мне" Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Любовь Блажко

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук порадовал поклонников теплым семейным контентом. Так, в сети он выложил совместное фото с мамой, а также вспомнил о своем покойном отце.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Что рассказал Вакарчук

В блоге звезда украинской сцены опубликовал кадр, на котором позировал в обнимку с мамой. Фото было сделано на фоне картин. Как оказалось, его мама увлекается творчеством и посвятила значительную часть своего времени рисованию. И даже сейчас она продолжает заниматься любимым делом. Святослав не скрывает, что очень радуется такому результату родного человека, и это делает его счастливым.

Кроме того, музыкант также вспомнил наставление, которое получил от покойного отца. Его отец, Иван Александрович, призывал сына творить и не останавливаться.

"Последние годы жизни папа постоянно говорил мне: никогда не прекращай писать... твори, сколько можешь... моя мама - прекрасная художница... и тоже постоянно творит... я счастлив, когда она вдохновлена..." - отметил лидер "Океанов".

Вакарчук показался с мамой и рассекретил, какой была просьба его покойного отца: &quot;Постоянно говорил мне&quot;Святослав Вакарчук с мамой (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Реакция сети

Коллеги и поклонники выражают восхищение семьей и оставляют для них кучу приятных слов. Вот некоторые из них:

  • "Красивые, талантливые люди!"
  • "С мамой - одно лицо"
  • "Какая красивая семья! Ждем на выставку"
  • "Спасибо вам за вас!"
  • "Золотые слова великого человека. Маме - низкий поклон"
  • "Поддерживаю вашего папу. Ваше творчество дает дыхание и надежду"
  • "Человек - ребенок в любом возрасте, когда у него есть мама и когда он имеет такое счастье - в любой момент обнимать свою маму"
  • "Картины просто невероятные!"
  • "От этого фото веет теплом и вдохновением"

Вакарчук показался с мамой и рассекретил, какой была просьба его покойного отца: &quot;Постоянно говорил мне&quot;Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Что известно об отце Святослава Вакарчука

Напомним, Иван Александрович Вакарчук ушел из жизни в 2020 году. Мужчина был физиком, политиком, общественным деятелем, министром образования и науки Украины в период с 2007 по 2010 годы, а также - ректором Львовского университета имени Ивана Франко.

Последние годы своей жизни Вакарчук-старший болел. Он умер весной 2020-го во Львове. Прощание на фоне тогдашнего карантина состоялось в семейном кругу. Похоронен Иван Александрович на Лычаковском кладбище.

Вакарчук показался с мамой и рассекретил, какой была просьба его покойного отца: &quot;Постоянно говорил мне&quot;Иван Александрович Вакарчук (фото: wikipedia)

Тем временем известная певица призналась, что считает Вакарчука секс-символом.

Недавно Вакарчук рассказал, сколько сейчас зарабатывает.

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