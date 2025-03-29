Сколько заработал Вакарчук на службе в ВСУ. Обнародованы доходы лидера "ОЕ"
Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины вступил в ряды ВСУ, задекларировал свои доходы за 2024 год. И оказалось, за этот период он заработал более миллиона гривен.
Какую зарплату в ВСУ получает Вакарчук, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Сколько зарабатывает Вакарчук
Да, артист задекларировал доходы. Часть средств он заработал в ВСУ, часть - с роялти, политической партии и собственной компании.
Так, за 2024 год, как указано в декларации, Вакарчук заработал:
- 104 400 гривен - "денежное обеспечение" от ООО "СУПЕРСИМЕТРІЯ"
- 28 000 гривен - "гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам" от ООО "СУПЕРСИМЕТРІЯ"
- 30 000 гривен - "роялти" от политической партии "Голос"
- 68 гривен - "проценты" от банка
- 200 000 гривен - "гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам" от ООО "С'ЮЗІ ПРОДАКШН УКРАЇНА"
- 68 626 гривен - "роялти" от ОО "УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ З АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ"
- 176 535 - "денежное обеспечение" на военной службе
- 152 228 - "денежное обеспечение" на военной службе
- 243 894 - "гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам" от Shamrock Management LLC.
Таким образом, за прошлый год на службе в ВСУ за прошлый год Вакарчук заработал 328 763 гривен (если делить на 12 - то примерно 27 тысяч в месяц).
Декларация Вакарчука (скриншот)
Летом 2024 года менеджер группы "Океан Ельзи" и самого певца Виктория Хоменко рассказала, какую должность в ВСУ занимает Вакарчук. Он - офицер морально-психологического обеспечения.
"Он в свое время проходил военную кафедру при университете, специальность "военная социология, психология", поэтому, офицер МПЗ. Его поездки, выступления на фронте, которых уже более 250 на всей линии, направлениях, в частности, - часть этого", - говорила Хоменко в комментарии Апострофу.
Также Вакарчук задекларировал денежные активы. На счетах он хранит примерно 140 000 долларов и почти 50 000 гривен.
Декларация Вакарчука (скриншот)
А еще у певца есть наличные деньги. Он, как указано в декларации, хранит 5 миллионов гривен, 175 000 долларов и 125 тысяч евро.
Сколько денег у Вакарчука (скриншот)
Вас может заинтересовать
- Соловей назвала сумму, которую была должна Вакарчуку после разрыва их сотрудничества
- Вакарчук рассказал, почему "ОЕ" никогда не будут выступать на "Евровидении"
- Оля Цибульская назвала Вакарчука секс-символом и призналась, чем он ей нравится.
При создании материала были использованы источники: декларация Вакарчука на сайте Единого государственного реестра деклараций, Главком, Апостроф.