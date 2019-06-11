Українська ведуча заматюкалася у прямому ефірі: обговорювала Вакарчука (відео)

Вакарчук винудив ведучу на мат у прямому ефірі з Кошовим (колаж: РБК-Україна)

Олеся Бацман обговорювала з Євгеном Кошовим політичні ініціативи Святослава Вакарчука

Через Святослава Вакарчука в прямому ефірі заматюкалась Олеся Бацман, українська телеведуча. Курйоз стався під час запису інтерв'ю з другом і партнером Володимира Зеленського Євгеном Кошовим в її авторській програмі на телеканалі "Наш".

У студії обговорювалася політична ініціатива Святослава Вакарчука, який заявив, що першим законопроектом партії "Голос" після виборів до Верховної Ради буде закон про деолігархізацію.

Телеведуча не змогла вимовити слово "деолігархізація". Після чергової невдалої спроби вона обурено сказала "Бл*дь!". І тут же попросила режисера "запікати" це.

Євген Кошовий (скрін: YouTube/Олеся Бацман)

Врешті-решт вона залишила спроби вимовити це слово. І вирішила "проїхати" це питання. Зазначимо, що Кошовий погодився в цьому питанні з Вакарчуком.

"Хоч у чомусь я повинен бути з ним згоден", - сказав актор.

Після цього Кошовий запропонував не обговорювати діяльність Святослава Вакарчука, назвавши його "геніальною людиною", у якої "немає своєї думки".

"Давай закінчимо. Я не хочу про нього говорити... Мені вистачило хештега "голосуй не по приколу", - сказав Кошовий.

Вакарчук винудив ведучу на мат у прямому ефірі з Кошовим (відео: YouTube/Олеся Бацман)

Нагадаємо, в мережі згадали всі дошкульні жарти Сергія Притули, які він раніше відпускав у бік Святослава Вакарчука.

Раніше ми також писали, що екс-депутат Степан Хмара облив водою блогера Андрія Полтаву у прямому ефірі.

До слова, нещодавно мер російського міста відправив випускників ліцею "в останню путь".