Вакарчук перепел Квитку Цисык в новом англоязычном альбоме "Океан Эльзы"

Первый сингл альбома - "Voices Are Rising" - был презентован в марте этого года и представил группу новым слушателям по всему миру, а заглавный трек альбома с одноименным названием "Lighthouse" с участием Джона Ржезника из Goo Goo Dolls стал символом надежды в трудные времена.

Альбом LIGHTHOUSE содержит это послание практически в каждой песне, начиная с нового фокус-трека Might Have Been A Dream. Это песня о темноте и свете, с тихими интроспективными куплетами, взрывающимися динамическим припевом, исполненным характерно страстно фронтменом Святославом Вакарчуком и подчеркнутым резким гитарным соло.

Это заметно на протяжении всего альбома "LIGHTHOUSE", который несет призыв к выносливости под военный ритм в треке "Love On Fire" и размышляет о боли разлуки – теперь универсальном опыте для Украины - в драматической балладе "Favourite Sound".

Есть и более легкие моменты, с драйвовым альтернативным роком "Running Away" и энергичным поп-панком "Nowhere".

Однако "Океан Эльзы" возвращаются в свои корни с финальным треком "Lullaby", своей версией украинской классики 1980 года от Квитки Цисык.

Святослав добавляет: "Когда началась большая война, стало очевидным, что мы должны больше делиться украинской культурой с миром. Рассказывать о себе, используя такие мощные инструменты, как культура, музыка и искусство в целом".

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Также он отметил: "Создание песен на английском стало необходимым, чтобы люди со всего мира смогли почувствовать нашу музыку. Слушая наш первый англоязычный альбом, вы услышите другой подход к аранжировкам, продакшну и даже в том, как я пою. Работа с разными продюсерами и с другим звучанием придает другое видение, опыт - это обогащает тебя, и мне это нравится”.

Альбом записан в соавторстве с известными международными авторами песен. Кроме Джона Ржезника, в альбоме есть взносы Тревиса Баркера (Blink-182), Дианы Уоррен (Тейлор Свифт, Aerosmith), Джона Фельдмана (Blink-182, YUNGBLUD, Аврил Лавин) и Пола О'Дафи (Эми Уайнхаус) и Евы (5 Seconds of Summer, Лондон Баркер).

Обложка для альбома "LIGHTHOUSE" (фото: пресс-служба группы)

В день релиза, 11 октября, "Океан Эльзы" выступят на первом из пяти концертов к 30-летию группы во Дворце спорта в Киеве.

Затем они отправятся в тур по Северной Америке. Во время тура состоится благотворительный сбор в рамках проекта Drive for Life, цель которого - закупить 30 медицинских авто, оборудовать необходимым и отправить на передовую для боевых медиков.

Присоединиться к сбору можно и в Украине, заказав благотворительный мерч на сайте.

Треклист альбома "LIGHTHOUSE":

1. 'Voices Are Rising'

2. 'Lighthouse'

3. 'Might Have Been A Dream'

4. 'Love On Fire'

5. 'Running Away'

6. 'Broken Pieces'

7. 'Favourite Sound'

8. 'Doves Will Sing'

9. 'Nowhere'

10. 'Lullaby'

"Океан Эльзы" (фото: instagram.com/okeanelzy_official)