Вакарчук перепел Квитку Цисык в новом англоязычном альбоме "Океан Эльзы"

11 октября 2024 года, накануне своего 30-летия, "Океан Эльзы" презентуют первый англоязычный альбом "LIGHTHOUSE".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артиста.
Первый сингл альбома - "Voices Are Rising" - был презентован в марте этого года и представил группу новым слушателям по всему миру, а заглавный трек альбома с одноименным названием "Lighthouse" с участием Джона Ржезника из Goo Goo Dolls стал символом надежды в трудные времена.
Альбом LIGHTHOUSE содержит это послание практически в каждой песне, начиная с нового фокус-трека Might Have Been A Dream. Это песня о темноте и свете, с тихими интроспективными куплетами, взрывающимися динамическим припевом, исполненным характерно страстно фронтменом Святославом Вакарчуком и подчеркнутым резким гитарным соло.
Это заметно на протяжении всего альбома "LIGHTHOUSE", который несет призыв к выносливости под военный ритм в треке "Love On Fire" и размышляет о боли разлуки – теперь универсальном опыте для Украины - в драматической балладе "Favourite Sound".
Есть и более легкие моменты, с драйвовым альтернативным роком "Running Away" и энергичным поп-панком "Nowhere".
Однако "Океан Эльзы" возвращаются в свои корни с финальным треком "Lullaby", своей версией украинской классики 1980 года от Квитки Цисык.
Святослав добавляет: "Когда началась большая война, стало очевидным, что мы должны больше делиться украинской культурой с миром. Рассказывать о себе, используя такие мощные инструменты, как культура, музыка и искусство в целом".
Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/okeanelzy_official)
Также он отметил: "Создание песен на английском стало необходимым, чтобы люди со всего мира смогли почувствовать нашу музыку. Слушая наш первый англоязычный альбом, вы услышите другой подход к аранжировкам, продакшну и даже в том, как я пою. Работа с разными продюсерами и с другим звучанием придает другое видение, опыт - это обогащает тебя, и мне это нравится”.
Альбом записан в соавторстве с известными международными авторами песен. Кроме Джона Ржезника, в альбоме есть взносы Тревиса Баркера (Blink-182), Дианы Уоррен (Тейлор Свифт, Aerosmith), Джона Фельдмана (Blink-182, YUNGBLUD, Аврил Лавин) и Пола О'Дафи (Эми Уайнхаус) и Евы (5 Seconds of Summer, Лондон Баркер).
Обложка для альбома "LIGHTHOUSE" (фото: пресс-служба группы)
В день релиза, 11 октября, "Океан Эльзы" выступят на первом из пяти концертов к 30-летию группы во Дворце спорта в Киеве.
Затем они отправятся в тур по Северной Америке. Во время тура состоится благотворительный сбор в рамках проекта Drive for Life, цель которого - закупить 30 медицинских авто, оборудовать необходимым и отправить на передовую для боевых медиков.
Присоединиться к сбору можно и в Украине, заказав благотворительный мерч на сайте.
Треклист альбома "LIGHTHOUSE":
1. 'Voices Are Rising'
2. 'Lighthouse'
3. 'Might Have Been A Dream'
4. 'Love On Fire'
5. 'Running Away'
6. 'Broken Pieces'
7. 'Favourite Sound'
8. 'Doves Will Sing'
9. 'Nowhere'
10. 'Lullaby'
"Океан Эльзы" (фото: instagram.com/okeanelzy_official)