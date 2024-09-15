Вакарчук растрогал архивными семейными фото и воспоминаниями: "Запах, который я ни с чем не спутаю"

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" неожиданно высказался о своем родном городе Мукачево. По этому случаю он также показал теплые семейные кадры, на которых появился с мамой.

Что об этом известно, подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певца.

Вакарчук показался с мамой

На первом черно-белом фото можно увидеть еще маленькую будущую звезду украинской сцены и его маму. Светлана Александровна держит малыша за руку, пока тот позирует в коляске.

Мама Святослава на архивном кадре предстала в широких брюках и длинном пиджаке, с распущенными волосами. И некоторые пользователи уже успели отметить в комментариях, что еще тогда, много лет назад, женщина имела хороший вкус.

Вакарчук в детстве с мамой (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

На другом фото, сделанном, как можно понять, недавно, Святослав появился с родным человеком на фоне хорошо знакомых пейзажей. Он был запечатлен в солнцезащитных очках.

"Сакура, набережная в Мукачево, монастырь на Латорице, двор, в котором я родился. Там проживали семьи пяти национальностей. В общем, запах... Запах Мукачево, который я ни с чем не спутаю", - написал Вакарчук в посте.

Певец и его мама Светлана Александровна (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Реакция сети

Подписчики оставили немало комплиментов и для артиста, и для его мамы Светланы Александровны. Вот некоторые из них:

"Какая стильная мама!"

"Какая мама красавица. Спасибо ей за вас!"

"Место, где родился, навсегда теплое и солнечное"

"Большое уважение к Вашей маме за воспитание такого замечательного сына"

"Спасибо Маме за сына"

"И какой же тот запах? Что-то мне некоторые малые городки пахнут не очень хорошо"

"Мама красавица! Очень похожи. Мамочке низкий поклон за такого сына. Всегда обожала ваши песни. Вы невероятный и талантливый".

К слову, в Мукачево получила направление мама Светланы, Нина. Спустя два месяца после рождения Святослава семья из Мукачево снова вернулась во Львов, где и жила постоянно.

Поэтому уже там Вакарчук заканчивал школу, посещал занятия по музыке и играл в КВН. Пока в 1990 году не уехал за обменом в Канаду - именно оттуда он привез большую коллекцию кассет и записей рок-музыки.

Святослав начал творческую карьеру не сразу (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

После возвращения домой певец поступил учиться на физический факультет имени ЛНУ Франко (специализация - теоретическая физика). Второе высшее образование исполнителя - экономист-международник. В 1996 году поступил в аспирантуру кафедры теоретической физики того же университета.

Музыкальную карьеру начал в 1994 году, присоединившись к арт рок-группе "Клан тишины". В октябре того же года коллектив стал называться "Океан Эльзы".

Фото из концерта группы "Океан Эльзы" (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Иван Александрович, отец музыканта, был украинским физиком, политиком и общественным деятелем. Ушел из жизни в 2020-м в возрасте 73 лет.