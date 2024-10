Вакарчук переспівав Квітку Цісик у новому англомовному альбомі "Океан Ельзи"

Перший сингл альбому - "Voices Are Rising" - був презентований в березні цього року і представив групу новим слухачам по всьому світу, а заголовний трек альбому з однойменною назвою "Lighthouse" за участі Джона Ржезніка з Goo Goo Dolls, став символом надії у важкі часи.

Альбом "LIGHTHOUSE" містить це послання практично в кожній пісні, починаючи з нового фокус-треку "Might Have Been A Dream". Це пісня про темряву і світло, з тихими інтроспективними куплетами, які вибухають динамічним приспівом, виконаним характерно пристрасно фронтменом Святославом Вакарчуком та підкресленим різким гітарним соло.

Це помітно протягом усього альбому "LIGHTHOUSE", який несе заклик до витривалості під військовий ритм у треку "Love On Fire" і розмірковує про біль розлуки - тепер універсальний досвід для України - у драматичній баладі "Favourite Sound".

Є й легші моменти, з драйвовим альтернативним роком "Running Away" та енергійним поп-панком "Nowhere".

Проте "Океан Ельзи" повертаються до своїх коренів з фінальним треком "Lullaby", своєю версією української класики 1980 року від Квітки Цісик.

Святослав додає: "Коли почалась велика війна, стало очевидним, що ми маємо більше ділитися українською культурою зі світом. Розповідати про себе, використовуючи такі потужні інструменти, як культура, музика і загалом мистецтво".

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Також він зазначив: "Створення пісень англійською стало необхідним, щоб люди з усього світу змогли відчути нашу музику. Слухаючи наш перший англомовний альбом, ви почуєте інший підхід до аранжувань, продакшну і навіть у тому, як я співаю. Робота з різними продюсерами і з іншим звучанням надає інше бачення, досвід - це збагачує тебе, і мені це подобається".

Альбом записаний у співавторстві з відомими міжнародними авторами пісень. Окрім Джона Ржезніка, в альбомі є внески Тревіса Баркера (Blink-182), Діани Уоррен (Тейлор Свіфт, Aerosmith), Джона Фельдмана (Blink-182, YUNGBLUD, Авріл Лавін) та Пола О’Дафі (Емі Уайнхаус) і Єви Арнбі Бусакер (5 Seconds of Summer, Ландон Баркер).

Обкладинка для альбому "LIGHTHOUSE" (фото: пресслужба гурту)

В день релізу, 11 жовтня "Океан Ельзи" виступлять на першому з п’яти концертів до 30-річчя гурту в Палаці спорту в Києві.

Потім вони вирушать у тур Північною Америкою. Під час туру відбудеться благодійний збір в рамках проєкту Drive for Life, мета якого - закупити 30 медичних авто, обладнати необхідним та відправити на передову для бойових медиків.

Долучитись до збору можна і в Україні, замовивши благодійний мерч на сайті.

Трекліст альбому "LIGHTHOUSE":

1. ‘Voices Are Rising’

2. ‘Lighthouse’

3. ‘Might Have Been A Dream’

4. ‘Love On Fire’

5. ‘Running Away’

6. ‘Broken Pieces’

7. ‘Favourite Sound’

8. ‘Doves Will Sing’

9. ‘Nowhere’

10. ‘Lullaby’

"Океан Ельзи" (фото: instagram.com/okeanelzy_official)