Вакарчук поразил импровизированным концертом в центре Киева: "Это было нужно моей душе"

Святослав Вакарчук, который недавно перепел свой старый хит , на этот раз поразил поклонников неожиданным концертом в центре столицы. Так, лидер группы "Океан Эльзы" устроил импровизированное музыкальное шоу, которое длилось около получаса.

Вакарчук дал концерт в Киеве

Исполнитель решил в последний день лета прямо под гитару спеть свои песни для прохожих. Это произошло на Пейзажной аллее в Киеве.

"Сел и "так просто под гитару" спел свои песни для людей, которые там гуляли. Для прохожих. Как тогда на Стеклянном мосту, за два дня до войны. Как на фронте, для наших защитников. 30 минут пролетели как 5. Когда пришел в себя, вокруг было уже очень много людей", - высказался об этом Святослав.

Звезда признался, что не планировал свое выступление, однако почувствовал, что это уместно, и что именно в этом нуждается его душа.

"Это было нужно моей душе. Надеюсь, и душам моих слушателей тоже. Нам всем нужно где-то черпать силы, чтобы держаться, чтобы продолжать идти вперед. Ничто так не прибавляет сил, как объятия близких людей. Вчера было много объятий. Великолепный последний день лета …", - объяснил он.

Реакция сети

Тем временем поклонники не стали сдерживать себя в высказываниях и поблагодарили музыканта за такой щедрый жест. Некоторые из тех, кому не удалось побывать на этой музыкальной импровизации, искренне позавидовали людям, все же там оказались. Вот некоторые комментарии пользователей:

"Это так душевно и прекрасно! Просто невероятно"

"Люди, которые там вчера гуляли - я вам завидую!"

"Спасибо Вам! Это действительно нужно людям, всем нам"

"Такой Вакарчук мне очень нравится"

"Прекрасный последний день лета"

"Невероятно! Вакарчук уже легенда. Спасибо за человечность!"

"Какой вы замечательный и искренний, как и многие наши артисты. Спасибо, любовь и уважение"

"Я вам очень благодарна за ваш талант и ваши песни. Они со мной еще из университета, а это уже "ого" сколько"

"Невероятный, светлый, искренний человек. Обожаю Ваши песни, голос и музыку. Искренне рада за людей, которые вчера там были и имели возможность слушать Вас".

К слову, это не первое такое импровизированное уличное выступление Святослава. В прошлом, в октябре 2022 года, артист также выступил на Пешеходном мосту столицы после того, как туда попала российская ракета.

До этого он также спел там в феврале 2022 года - за два дня до полномасштабного российского вторжения. Именно этот концерт певец упоминает в новой публикации.