Вакансии для женщин в ВСУ. Где найти работу и как подготовиться к службе

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину множество девушек и женщин решили добровольно пойти на службу в Вооруженные силы, чтобы помочь мужчинам и защитить Родину.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, обязательно ли женщинам идти на войну, как подготовиться к службе в ВСУ и где можно найти подходящие вакансии.
При подготовке материала были использованы следующие источники: законопроект №6482 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", страница Сухопутных войск ВСУ в Facebook, приказ Министерства обороны №35 от 07.02.2022, Вооруженные силы Украины, Work.ua, Lobby X, AB3.army.
В конце октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6482 о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе".
В нем говорится, в частности, о возможности взятия женщин определенных профессий на военный учет по их желанию.
Позже в Сухопутных войсках ВСУ объяснили, что с 1 октября 2023 года взятию на военный учет военнообязанных подлежат женщины:
Исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске.
В то же время, постановка на военный учет - не мобилизация женщин-медиков (врачей, медсестер, стоматологов, акушеров, фармацевтов), а обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.
Согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями - родственными военной - могут встать на учет по собственному желанию. С полным перечнем таких специальностей можно ознакомиться в приказе Министерства обороны.
Важно, что законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин. То есть женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
Прежде чем идти на службу в Вооруженные силы, девушкам и женщинам следует взвесить все "за" и "против". Кроме того, стоит больше узнать о профессии, по которой необходимо будет работать.
Очень важно быть готовой к службе в армии не только физически, но и морально. Для этого нужно честно ответить себе на сокровенные вопросы:
Простых задач на войне практически нет (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Если вы уверены в себе на 100% и точно готовы к армии, нужно позаботиться о собственной безопасности, здоровье и хотя бы минимальном комфорте.
Процедура регистрации на военный учет и мужчин и женщин осуществляется в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки - ТЦК и СП (бывших военкоматах).
Для регистрации необходимы следующие документы:
Когда женщина приходит в ТЦК встать на военный учет, на нее заводят личное дело. Далее ее должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе (единственное отличие от "мужского" медосмотра - посещение гинеколога).
Если лицо признано "пригодным", его берут на военный учет и вносят соответствующую информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Если женщина планирует служить в конкретной воинской части или бригаде, обращаться необходимо непосредственно к руководству (или оставлять "заявки" на сайтах или страницах в социальных сетях).
Найти вакансии по трудоустройству в ВСУ можно также на различных порталах по поиску работы.
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Воспользоваться можно также специальной рекрутинговой платформой, помогающей военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а желающим присоединиться к Силам обороны - избрать желаемую должность (как в тылу, так и на передовой).
Кроме того, искать вакансии можно на сайтах или страницах в социальных сетях отдельных бригад или батальонов. Тыловые вакансии психолога, врача или ІТ-специалиста предлагает, например, Третья отдельная штурмовая бригада.
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Напомним, ранее мы рассказывали, что Минобороны впервые поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.
Кроме того, в Украине запустили важный сайт для раненых военных.