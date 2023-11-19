Вакансии для женщин в ВСУ. Где найти работу и как подготовиться к службе

Принуждение или желание

В конце октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6482 о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

В нем говорится, в частности, о возможности взятия женщин определенных профессий на военный учет по их желанию.

Позже в Сухопутных войсках ВСУ объяснили, что с 1 октября 2023 года взятию на военный учет военнообязанных подлежат женщины:

которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет)

окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность

Исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске.

В то же время, постановка на военный учет - не мобилизация женщин-медиков (врачей, медсестер, стоматологов, акушеров, фармацевтов), а обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.

Согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями - родственными военной - могут встать на учет по собственному желанию. С полным перечнем таких специальностей можно ознакомиться в приказе Министерства обороны.

Скриншот

Важно, что законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин. То есть женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Как подготовиться к службе

Прежде чем идти на службу в Вооруженные силы, девушкам и женщинам следует взвесить все "за" и "против". Кроме того, стоит больше узнать о профессии, по которой необходимо будет работать.

Очень важно быть готовой к службе в армии не только физически, но и морально. Для этого нужно честно ответить себе на сокровенные вопросы:

каковы ваши мотивы, почему вы хотите служить в ВСУ

готовы ли вы к армии физически

справитесь ли с потенциальными вызовами на войне морально

достаточно ли у вас знаний и навыков для той или иной специальности

готовы ли вы жить 24/7 в одном помещении с незнакомыми людьми (в том числе мужчинами), не имея возможности уединиться или распоряжаться собственным временем

сможете ли выполнять приказы командования при любых условиях

готовы "стать лицом" к врагу и человеческой боли

сможете ли овладевать новыми знаниями

справитесь ли с эмоциями и физическим истощением

сможете ли долго пробыть в разлуке с близкими (имеете ли их поддержку)

Простых задач на войне практически нет (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Если вы уверены в себе на 100% и точно готовы к армии, нужно позаботиться о собственной безопасности, здоровье и хотя бы минимальном комфорте.

подготовить необходимую одежду или оборудование (если вы точно знаете по опыту других военнослужащих, что на фронте (даже в тылу) вам чего-то будет не хватать)

собрать максимально полноценные классическую и "женскую" аптечки со всем необходимым (причем гигиенические средства следует "умножить на несколько раз", ведь иногда на войне нет возможности достать нужные вещи)

Процедура регистрации

Процедура регистрации на военный учет и мужчин и женщин осуществляется в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки - ТЦК и СП (бывших военкоматах).

Для регистрации необходимы следующие документы:

заявление о взятии на учет

паспорт или ID-карта

идентификационный номер

документ о получении специальности/профессии

справка с работы с указанием специальности, по которой женщина работает

свидетельство о рождении детей/документ об опеке

свидетельство о браке

фотографии 3х4

Когда женщина приходит в ТЦК встать на военный учет, на нее заводят личное дело. Далее ее должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе (единственное отличие от "мужского" медосмотра - посещение гинеколога).

Если лицо признано "пригодным", его берут на военный учет и вносят соответствующую информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Где найти вакансии

Если женщина планирует служить в конкретной воинской части или бригаде, обращаться необходимо непосредственно к руководству (или оставлять "заявки" на сайтах или страницах в социальных сетях).

Найти вакансии по трудоустройству в ВСУ можно также на различных порталах по поиску работы.

Скриншот

Воспользоваться можно также специальной рекрутинговой платформой, помогающей военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а желающим присоединиться к Силам обороны - избрать желаемую должность (как в тылу, так и на передовой).

Скриншот

Кроме того, искать вакансии можно на сайтах или страницах в социальных сетях отдельных бригад или батальонов. Тыловые вакансии психолога, врача или ІТ-специалиста предлагает, например, Третья отдельная штурмовая бригада.

Скриншот