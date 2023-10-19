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В Украине запустили важный сайт для раненых военных: в чем он поможет

Четверг 19 октября 2023 19:29
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В Украине запустили важный сайт для раненых военных: в чем он поможет Для военнослужащих запустили очень важный сайт (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине запустили сайт, чтобы помочь военнослужащим разобраться с процедурами, связанными с лечением после получения травмы, ранения или заболевания.

Что это за сайт, какая на нем есть информация и помощь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Для чего создан этот сайт

Когда военнослужащий попадает в заведение охраны здоровья, ему нужно сосредоточиться прежде всего на лечении. Однако у многих возникают вопросы, в частности о восстановлении документов, получении денежных выплат, прохождении ВЛК и МСЭК и другие.

Теперь военнослужащие смогут получить всю необходимую информацию в одном месте и понять, какие шаги им следует предпринять после получения ранения или травмы, как пройти МСЕК и ВЛК.

Что есть на этом сайте

На сайте "Забота" собраны все необходимые алгоритмы, которые касаются военных - от образцов рапортов до инструкций по получению выплат. Также есть информация о протезировании, прохождении ВЛК, получении статуса УБД.

Подача необходимой информации построена таким образом, что военные смогут быстро сориентироваться, как им нужно поступать в случае потери телефона, документов, что необходимо сделать, чтобы получить финансовую помощь при ранении, какие документы будут необходимы для прохождения медкомиссии.

В Украине запустили важный сайт для раненых военных: в чем он поможетВ Украине запустили важный сайт для раненых военных: в чем он поможетВ Украине запустили важный сайт для раненых военных: в чем он поможет

Сайт помощи раненым военнослужащим (скриншоты)

Также на сайте есть справочник по всем случаям, которые могут произойти с военнослужащим. И образцы 20 видов рапортов, которые чаще всего нужно составлять военным.

Кроме этого, на сайте можно оставить жалобу на ВЛК или МСЕК или высказать свои пожелания.

Сайт "Забота" - по этой ссылке.

Важные контакты для военнослужащих

Министерство обороны Украины

  • получение направления на лечение и ВЛК военнослужащими ВСУ
  • необходимые документы для ВЛК
  • обжалование решений ВЛК
  • исполнение решений ВЛК, социальные гарантии военнослужащих

0 800 500 442

Министерство здравоохранения Украины

  • Прохождение военнослужащими осмотра МСЕК
  • ВЛК в гражданских учреждениях здравоохранения
  • прием жалоб на обслуживание в гражданских учреждениях здравоохранения

0 800 60 20 19

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

  • Лечение в военно-медицинских учреждениях;
  • медицинское обеспечение военнослужащих ВСУ

(044) 522 83 58

Силы территориальной обороны ВСУ

  • Информационная поддержка военнослужащих Сил ТрО ВСУ по направлению на лечение и прохождение ВЛК

0 800 507 028

Министерство по делам ветеранов Украины

  • Поддержка ветеранов войны

(063) 227-14-27 - по вопросам установления статусов и социальной защиты

(063) 035-54-68 - по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования

Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших

  • Поддержка семей военнопленных, принудительно депортированных и пропавших

(044) 287-81-65 (звонки из-за границы)

Правительственный контактный центр

1545 – общая правительственная горячая линия

1545 (на IVR кнопка 9) – горячая линия по вопросам ветеранов войны и членов их семей.

Кстати, раньше мы писали о том, как военные смогут бесплатно учиться ИТ.

А еще рассказывали о том, как ветераны могут получить деньги на развитие собственного дела.

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