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Минобороны впервые поставило на обеспечение в ВСУ женское белье: как оно выглядит

Воскресенье 22 октября 2023 18:21
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Минобороны впервые поставило на обеспечение в ВСУ женское белье: как оно выглядит Белье тестировали женщины, которые служат в ВСУ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Министерство обороны Украины впервые поставило на обеспечение в Вооруженные силы белье для защитниц. Его тестировали женщины-военные. Белье будет производиться в трех цветах.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), фото женского белья для ВСУ уже появилось на Facebook-странице Минобороны.

В чем особенность белья для защитниц Украины

В Минобороны подчеркнули, что белье прошло все необходимые проверки. Женщины тестировали его в течение 2023 года. Этот процесс проходил в два этапа. Защитницы Украины проверяли белье на качество, удобство, функциональность, надежность. Также они определяли, соответствуют ли образцы их собственным пожеланиям.

Как выглядит белье для женщин в ВСУ

В Минобороны показали белье в черном цвете. Комплект состоит из трусов и топа. Белье изготовили из плотной ткани.

Примечательно, что у белья высокая посадка и оно тянется. Такая модель подойдёт для любого типа фигуры.

Минобороны впервые поставило на обеспечение в ВСУ женское белье: как оно выглядит Белье для ВСУ (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В чем преимущества женского белья, которое поставило Минобороны

В сообщении от Минобороны отмечается, что женщины, тестировавшие белье, отметили немало преимуществ. Среди них:

  • качественные материалы - белье из хлопка и эластана хорошо "вентилируется", ткань выводит влагу
  • удобный крой – трусы и топ не сковывают движение, они подходят для использования даже в полной экипировке
  • развернутая размерная сетка – от XS до XL
  • универсальность – белье хорошо тянется и держит форму.

Также в Минобороны рассказали, что белье отшивается в трех цветах: Coyote, Olive green, Black. Какая стоимость каждого комплекта – неизвестно.

"Число военнослужащих в ВСУ увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч человек - сейчас службу проходят почти 43 тысячи военнослужащих", - добавили в Минобороны.

Ранее мы уже рассказывали, нужно ли женщинам становиться на военный учет за границей.

Также уже стало известно, что военная "Ведьма" гневно обратилась к мужчинам-беглецам .

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