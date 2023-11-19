Вакансії для жінок у ЗСУ. Де знайти роботу і як підготуватися до служби

Примус чи бажання

Наприкінці жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №6482 про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

У ньому йдеться, зокрема, про можливість взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Пізніше у Сухопутних військах ЗСУ пояснили, що з 1 жовтня 2023 року взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки:

які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років)

які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти й здобули медичну або фармацевтичну спеціальність

Винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці.

Водночас постановка на військовий облік - не мобілізація жінок-медиків (лікарів, медсестер, стоматологів, акушерів, фармацевтів), а узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.

Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями - спорідненими з військовою - можуть стати на облік за власним бажанням. Із повним переліком таких спеціальностей можна ознайомитись у відповідному наказі Міністерства оборони.

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Важливо, що законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Тобто жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Як підготуватись до служби

Перш ніж іти на службу до Збройних сил, дівчатам і жінкам слід зважити всі "за" та "проти". Крім того, варто більше дізнатися про професію, за якою необхідно буде працювати.

Напрочуд важливо бути готовою до служби в армії не лише фізично, але й морально. Для цього потрібно чесно відповісти собі на відверті питання:

якими є ваші мотиви, чому ви хочете служити в ЗСУ

чи готові ви до армії фізично

чи впораєтесь із потенційними викликами на війні морально

чи достатньо у вас знань і навичок для тієї чи іншої спеціальності

чи готові ви жити 24/7 в одному приміщенні з незнайомими людьми (зокрема чоловіками), не маючи можливості усамітнитись чи розпоряджатись власним часом

чи зможете виконувати накази командування за будь-яких умов

чи готові "стати обличчям" до ворога і людського болю

чи зможете опановувати нові знання

чи впораєтесь з емоціями та фізичним виснаженням

чи зможете довго пробути в розлуці з близькими (чи маєте їхню підтримку)

Простих завдань на війні практично немає (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Якщо ви впевнені у собі на 100% і точно готові до армії, потрібно подбати про власну безпеку, здоров'я та хоча б мінімальний комфорт:

підготувати необхідний одяг чи обладнання (якщо ви точно знаєте з досвіду інших військовослужбовців, що на фронті (навіть в тилу) вам чогось бракуватиме)

зібрати максимально повноцінні класичну та "жіночу" аптечки з усім необхідним (причому гігієнічні засоби варто "помножити на кілька разів", адже інколи на війні немає можливості дістати потрібні речі)

Процедура реєстрації

Процедура реєстрації на військовий облік і чоловіків, і жінок здійснюється у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки - ТЦК та СП (колишніх військкоматах).

Для реєстрації необхідні такі документи:

заява про взяття на облік

паспорт або ID-картка

ідентифікаційний номер

документ про здобуття спеціальності/професії

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку

свідоцтво про шлюб

фотокартки 3х4

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби (єдина відмінність від "чоловічого" медогляду - відвідування гінеколога).

Якщо особу визнано "придатною", її беруть на військовий облік і вносять відповідну інформацію в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Де знайти вакансії

Якщо жінка планує служити у конкретній військовій частині чи бригаді, звертатися необхідно безпосередньо до керівництва (або ж залишати "заявки" на сайтах чи сторінках у соціальних мережах).

Знайти вакансії щодо працевлаштування у ЗСУ можна також на різноманітних порталах із пошуку роботи.

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Скористатись можна також спеціальною рекрутинговою платформою, що допомагає військовим командирам знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитись до Сил оборони - обрати бажану посаду (як в тилу, так і на передовій).

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Крім того, шукати вакансії можна на сайтах чи сторінках у соціальних мережах окремих бригад чи батальйонів. Тилові вакансії психолога, лікаря чи ІТ-спеціаліста пропонує, наприклад, Третя окрема штурмова бригада.

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