Вакансії для жінок у ЗСУ. Де знайти роботу і як підготуватися до служби

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика кількість дівчат і жінок вирішили добровільно піти на службу до Збройних сил, аби допомогти чоловікам і захистити Батьківщину.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи обов'язково жінкам іти на війну, як підготуватися до служби у ЗСУ та де можна знайти підходящі вакансії.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: законопроект №6482 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", сторінка Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, наказ Міністерства оборони №35 від 07.02.2022, Збройні сили України, Work.ua, Lobby X, AB3.army.
Наприкінці жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №6482 про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу".
У ньому йдеться, зокрема, про можливість взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.
Пізніше у Сухопутних військах ЗСУ пояснили, що з 1 жовтня 2023 року взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки:
Винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці.
Водночас постановка на військовий облік - не мобілізація жінок-медиків (лікарів, медсестер, стоматологів, акушерів, фармацевтів), а узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.
Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями - спорідненими з військовою - можуть стати на облік за власним бажанням. Із повним переліком таких спеціальностей можна ознайомитись у відповідному наказі Міністерства оборони.
Важливо, що законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Тобто жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.
Перш ніж іти на службу до Збройних сил, дівчатам і жінкам слід зважити всі "за" та "проти". Крім того, варто більше дізнатися про професію, за якою необхідно буде працювати.
Напрочуд важливо бути готовою до служби в армії не лише фізично, але й морально. Для цього потрібно чесно відповісти собі на відверті питання:
Простих завдань на війні практично немає (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Якщо ви впевнені у собі на 100% і точно готові до армії, потрібно подбати про власну безпеку, здоров'я та хоча б мінімальний комфорт:
Процедура реєстрації на військовий облік і чоловіків, і жінок здійснюється у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки - ТЦК та СП (колишніх військкоматах).
Для реєстрації необхідні такі документи:
Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби (єдина відмінність від "чоловічого" медогляду - відвідування гінеколога).
Якщо особу визнано "придатною", її беруть на військовий облік і вносять відповідну інформацію в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Якщо жінка планує служити у конкретній військовій частині чи бригаді, звертатися необхідно безпосередньо до керівництва (або ж залишати "заявки" на сайтах чи сторінках у соціальних мережах).
Знайти вакансії щодо працевлаштування у ЗСУ можна також на різноманітних порталах із пошуку роботи.
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Скористатись можна також спеціальною рекрутинговою платформою, що допомагає військовим командирам знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитись до Сил оборони - обрати бажану посаду (як в тилу, так і на передовій).
Крім того, шукати вакансії можна на сайтах чи сторінках у соціальних мережах окремих бригад чи батальйонів. Тилові вакансії психолога, лікаря чи ІТ-спеціаліста пропонує, наприклад, Третя окрема штурмова бригада.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міноборони вперше поставило на забезпечення у ЗСУ жіночу білизну.
Крім того, в Україні запустили важливий сайт для поранених військових.