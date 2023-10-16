Количество женщин-военных в ВСУ за два года увеличилось на 40 процентов, - Минобороны
С 2021 года количество женщин в украинской армии выросло на 12 тысяч, то есть на 40 процентов. Сейчас проходят службу около 43 тысяч женщин-военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
Что уже изменилось в вопросах равноправия в украинской армии
1. Министерство обороны отменило все ограничения на доступ военнослужащих ко всем должностям.
- Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.
- Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.
- Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании.
2. Предоставили возможность получения военного образования всех уровней.
- С 2019-го года Правительство Украины разрешило поступать в военные лицеи девушкам.
- Женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем и служить по широкому перечню должностей.
3. Организовали системную работу по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.
- Ранее тренингов, семинаров, совещаний, образовательных программ, круглых столов с участием международных организаций, экспертов и специалистов по равноправию украинской армии не проводилось. В настоящее время эта работа проходит постоянно во всех воинских частях.
4. Учитываются аспекты равноправия при разработке нормативно правовых актов.
- Все документы, которые разрабатывает МОУ, проходят гендерную экспертизу.
Другие действия
Как отмечается, дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма - финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин", до недавнего времени в украинской армии не было.
- Каждый командующий родами войск получил штатного советника. Кроме того, введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ - это 81 внештатный и 74 - на общественных началах.
- Продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных.
- Ведется регулярная работа по мерам по предотвращению сексуальных домогательств и других нарушений прав человека. В частности, случаев гендерно обусловленных, в том числе домашнего насилия и дискриминации на рабочем месте.
- Налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН "Женщины в Украине", ОБСЕ, структурой НАТО, а также национальными общественными организациями.
"Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности, в сфере гендерного равенства. Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, которые гарантируют равные права женщин и мужчин в ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.
Военный учет женщин в Украине
С 1 октября все женщины-медики в Украине должны встать на военный учет. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается как по диплому, так и по месту работы.
Однако военные подчеркивают, что военный учет не означает призыв в армию. Пока в Украине не мобилизуют женщин. Они могут присоединиться к армии по собственному желанию.
Больше о военном учете женщин и будет ли ограничен выезд за границу - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.