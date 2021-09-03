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В Укрзалізниці відремонтували скандальний потяг, але пасажирам стало ще гірше

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П'ятниця 03 вересня 2021 11:22
В Укрзалізниці відремонтували скандальний потяг, але пасажирам стало ще гірше Фото: Укрзалізниця знову оскандалилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця відремонтувала один з вагонів поїзда Маріуполь - Львів, але пасажирам стало їздити в ньому ще більш некомфортно.

Про це повідомляється на сторінці Громадський контроль Укрзалізниці в Facebook.

Йдеться про люксовий вагон (СВ) поїзда Маріуполь - Львів. У цьому складі було по суті замінено все на нове обладнання, крім кузова і кондиціонера.

Що не так з новим вагоном

Відзначається, що новий вакуумний туалет не працює вже кілька рейсів, і його просто закрили, а пасажири можуть користуватися тільки одним. Цей санвузол - звичайний і старий, він закривається під час стоянок і від чого у вагоні СВ черги в туалет, як в плацкарті.

Замки на дверях не працюють, і двері не закриваються на замок, або якщо сильно грюкнути. Потім ці двері просто нереально відкрити.

Що обіцяє Укрзалізниця

У підприємстві обіцяють, що до складу цього поїзда Львів - Маріуполь додадуть ще два нових вагони, які були представлені на виставці до 30-річчя Незалежності України.

Як же виглядає скандальний потяг Маріуполь - Львів та його старі вагони

Фотографії "втомленого" складу показав на своїй сторінці в Facebook Іващко Андрій. Він запитує у підприємства, коли вже закінчиться таке ставлення до пасажирів Укрзалізниці.

В Укрзалізниці відремонтували скандальний потяг, але пасажирам стало ще гіршеВ Укрзалізниці відремонтували скандальний потяг, але пасажирам стало ще гіршеВ Укрзалізниці відремонтували скандальний потяг, але пасажирам стало ще гіршеОсь так виглядають старі вагони поїзда Маріуполь - Львів (facebook.com/aiwaszko)

Як ми раніше писали, поїзд Одеса-Харків окупували таргани.

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Укрзалізниця
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