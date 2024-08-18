Беременная жена Остапчука ответила на упреки, что хочет две няни для будущего ребенка

Беременная жена популярного ведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская ответила фоловерам на упреки в том, что она хочет иметь двух нянь для будущего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 23-летней бизнесвумен.

Недавно Екатерина сообщила, что собирается нанять двух нянь для ухода за малышом, которые будут работать посменно.

Недавно, отвечая на вопрос подписчиков, она столкнулась с комментарием: "Если вы так хотите ребенка, зачем вам столько нянь?".

В ответ Полтавская дала подробное и довольно резкое объяснение, чтобы окончательно прояснить свою позицию.

"Если очень хотите торт, то зачем идти в заведение, если можно самой испечь его, потратив 4 часа? Столько - это сколько? 2 няни, которые работают по очереди?", - спросила блогерша.

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Екатерина также отметила, что многим женщинам помогают их мамы и свекрови, но у нее такой возможности не будет. Полтавская объяснила, что и ее мама, и мама мужа работают и живут не в Киеве.

"Почему быть настоящей мамой - это обязательно задолбаться самостоятельно с ребенком? Признайтесь себе честно, что вы просто не можете позволить себе нянь, потому что если бы имели возможность, то были бы и няни, и повар, и уборщица, и водитель", - резюмировала возлюбленная Остапчука.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, в конце июля ведущий и Полтавская объявили, что скоро станут родителями. Для Владимира это будет уже третий ребенок, а для Екатерины - первый.

Инфлюэнсерша планирует роды в декабре. По словам блогерши, ей не пришлось уговаривать мужа на этот серьезный шаг. Более того, именно Владимир первым предложил начать планировать пополнение в семье.