Беременная блогерша Верба призналась, что врала фанам: "Цирк на проводе"
Блогерша Юлия Верба, которая на днях объявила о беременности, раскрыла больше подробностей об этом событии. Как оказалось, девушка уже на шестом месяце, а первый триместр прошел очень непросто. К тому же она призналася, что обманула подписчиков.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Верба рассказала в Stories на своей Instagram-странице.
Верба беременна - детали
Блогерше удалось очень долго скрывать свое состояние. Она не публиковала фото с животиком, а также удачно прятала его под одеждой. Более того, Верба почти не набрала вес, а потому даже на третьем месяце беременности заметить животик было трудно.
Верба на третьем месяце беременности (скриншот)
Впрочем, именно в это время у блогерши начался токсикоз. Она не только не набирала вес, но еще и потеряла 4 килограмма.
"У меня был такой токсикоз, я ничего не могла есть", - написала девушка.
Верба раскрыла детали беременности (скриншот)
Как Верба обманула подписчиков
Также блогерша вспомнила свое путешествие на круизном лайнере. Это было в марте этого года. Верба рассказывала, что устроила "цирк на проводе", ведь говорила, что у нее якобы морская болезнь.
Впрочем, она лгала. Блогерша хотела скрыть свою беременность. И потому, пока у нее было сильное обезвоживание из-за токсикоза, она рассказывала совсем другую версию.
Верба наврала фанам (скриншот)
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