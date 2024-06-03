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Беременная блогерша Верба призналась, что врала фанам: "Цирк на проводе"

Понедельник 03 июня 2024 16:44
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Беременная блогерша Верба призналась, что врала фанам: "Цирк на проводе" Верба рассказала, на каком месяце беременности (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Юлия Верба, которая на днях объявила о беременности, раскрыла больше подробностей об этом событии. Как оказалось, девушка уже на шестом месяце, а первый триместр прошел очень непросто. К тому же она призналася, что обманула подписчиков.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Верба рассказала в Stories на своей Instagram-странице.

Верба беременна - детали

Блогерше удалось очень долго скрывать свое состояние. Она не публиковала фото с животиком, а также удачно прятала его под одеждой. Более того, Верба почти не набрала вес, а потому даже на третьем месяце беременности заметить животик было трудно.

Беременная блогерша Верба призналась, что врала фанам: &quot;Цирк на проводе&quot;

Верба на третьем месяце беременности (скриншот)

Впрочем, именно в это время у блогерши начался токсикоз. Она не только не набирала вес, но еще и потеряла 4 килограмма.

"У меня был такой токсикоз, я ничего не могла есть", - написала девушка.

Беременная блогерша Верба призналась, что врала фанам: &quot;Цирк на проводе&quot;

Верба раскрыла детали беременности (скриншот)

Как Верба обманула подписчиков

Также блогерша вспомнила свое путешествие на круизном лайнере. Это было в марте этого года. Верба рассказывала, что устроила "цирк на проводе", ведь говорила, что у нее якобы морская болезнь.

Впрочем, она лгала. Блогерша хотела скрыть свою беременность. И потому, пока у нее было сильное обезвоживание из-за токсикоза, она рассказывала совсем другую версию.

Беременная блогерша Верба призналась, что врала фанам: &quot;Цирк на проводе&quot;

Верба наврала фанам (скриншот)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Мадонна показала редкие кадры с 93-летним отцом.

Кроме того, недавно стало известно, что продюсер раскрыл неприятную правду о Могилевской.

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