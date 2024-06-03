Продюсер раскрыл неприятную правду о Могилевской: "Будто императрица"

Музыкальный продюсер Вадим Лисица поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Наталией Могилевской. Во времена шоу "Фабрика звезд 2", выходившего в 2008 году, он получил неприятный опыт.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Лисица рассказал на шоу "Муз_Тренд", которое уже вышло на YouTube-канале "Дім".

По словам продюсера, он много работал с Могилевской. Поначалу он помогал ей с концертными выступлениями.

"Могилевская вообще стояла в начале моей музыкальной карьеры, то есть она появилась в моей жизни за два года до "Фабрики звезд 2". Я просто ей там помогал делать концертные какие-то выступления, готовил концертную программу и так далее", - вспомнил продюсер.

Продюсер вспомнил, какой была Могилевская (скриншот)

После "Танцев со звездами", где певица выступала с Владом Ямой, она и хореограф устраивали туры. И Лисица помогала все это организовывать, делал музыку для шоу.

"Потом была "Фабрика звезд 2", потому что она уже ко мне притерлась, она знала, что я могу, на что я способен. И мы делали вместе "Фабрику". Там, конечно, были страшные конфликты, потому что она иногда вела себя будто императрица", - заявил продюсер.

"То есть такая сидит, курит, ничего не хочет, не знает, что сказать. А послезавтра уже эфир, ни одна песня не готова. А там сидят 16 "фабрикантов", которые вообще тоже ничего не знают. И я понимаю, что это мне все нужно делать, а она ходит там с кем-то по телефону разговаривает", - добавил он.

После этого Лисица сказал, чтобы Могилевская "ехала, куда хочет". А певица, по словам продюсера, не стала ему мешать. И это, считает он, спасло проект "Фабрика звезд 2".