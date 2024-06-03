ua en ru
Пн, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Люблю тебя до луны и обратно". Мадонна показала редкие кадры с 93-летним отцом

Понедельник 03 июня 2024 13:45
UA EN RU
"Люблю тебя до луны и обратно". Мадонна показала редкие кадры с 93-летним отцом Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Иванна Пашкевич

В семье Мадонны праздник - ее отцу Сильвио исполнилось 93 года. В честь этого события певица поделилась фотографиями с именинником.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как выглядит отец Мадонны

Снимки, которые опубликовала исполнительница в соцсетях, были сделаны в разный период времени. В частности, в 93-й день рождения отца певицы.

На одной из фотографий Сильвио изображен в молодом возрасте, а на другой - Мадонна в детстве вместе с родителями.

"Папа Сильвио, с 93-м днем рождения! Поздравляю с тем, что до сих пор едешь на американских горках под названием "жизнь" с юмором и в здравом уме. Спасибо, что делишься со мной своими аффирмациями, главная из которых звучит так: «Я буду идти до тех пор, пока не отвалятся колеса", - трогательно обратилась к имениннику поп-звезда.

"Ничто нас не остановит! Люблю тебя до луны и обратно", - написала она.

&quot;Люблю тебя до луны и обратно&quot;. Мадонна показала редкие кадры с 93-летним отцом

&quot;Люблю тебя до луны и обратно&quot;. Мадонна показала редкие кадры с 93-летним отцом

&quot;Люблю тебя до луны и обратно&quot;. Мадонна показала редкие кадры с 93-летним отцом

Мадонна с отцом (фото: instagram.com/madonna)

Отметим, что певица родилась в семье итальянского эмигранта Сильвио Энтони Чикконе и канадки Мадонны Луиз.

Отец будущей знаменитости работал ведущим инженером, а сейчас владеет виноградником.

Когда Мадонне было пять лет, ее мать ушла из жизни после борьбы с раком груди. У супругов было шестеро детей.

Недавно Шэрон Стоун показала, как выглядит ее старший приемный сын.

Также продюсер "Голосу країни" впервые показал своего возлюбленного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мадонна Звёзды
NEWS
Мобилизация машин и не только. Что могут забирать у украинцев для армии во время войны
Мобилизация машин и не только. Что могут забирать у украинцев для армии во время войны