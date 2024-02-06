В тюрьме Таиланда нашли украинского альпиниста, которого считали погибшим. Он ничего не знает о войне

Он не знает, что произошло с Бучей и Мариуполем

Про местонахождение Георгия Сутурина рассказал пианист группы "Би-2" Глеб Колядин в интервью для "Медуза". Музыканты "Би-2" недавно в полном составе оказались в тюрьме для мигрантов в Бангкоке.

"В этой тюрьме для мигрантов до сих пор сидит человек из Украины Георгий Сутурин. Он сидит уже три года. Человеку 58 лет, за прошедшие три года он потерял связь со своим сыном", - сообщил Колядин.

Он добавил, что украинец попал в тюрьму еще до пандемии и совершенно не в курсе того, что происходит в мире и в Украине.

"Он узнает о новостях из отрывков англоязычных газет, которые попадаются ему в руки раз в неделю на прогулке. Он не знает, что произошло с Бучей, он не знает, что произошло с Мариуполем. Он знает только, что в мире происходит полная тьма, причем по словам людей, которые попадают в эту тюрьму. А главное, он не знает, жив ли его сын или нет и что с ним происходит. Он очень хочет вернуться к себе на родину. Его искренне жаль, и ему очень хочется помочь. В нашей камере не было ни одного человека, который бы сделал что-то ужасно ужасное или даже очевидно плохое", – рассказал музыкант.

Украинского альпиниста и фотографа Георгия Сутурина почти 4 года считали погибшим (фото со страницы Георгия Сутурина)

Саму тюрьму Колядин описывает как "несколько дней ада". В одной камере сидело 86 человек из разных стран - Малайзии, Китая, России и Украины. Они рассказывали об ужасных условиях, где на короткое время выпускают на воздух только раз в неделю.

"Это не тюрьма, а место для временного содержания мигрантов. Люди, которые там сидят, считают, что это гораздо хуже тюрьмы. Там абсолютно бесчеловечные, ужасные условия содержания, камера была закрыта без окон и без дневного света, в ней круглосуточно горели лампы", - добавил Колядин.

Сутурина считали погибшим

58-летний Георгий - родом из Червонограда Львовской области. В 80-х и 90-х активно занимался альпинизмом, прошел горы Кавказа и Памира. Также он увлекался фотографией и в его аккаунтах в соцсетях много снимков.

Некоторое время Сутурин жил во Львове, потом в Киеве. А в 2017-2018 годах переехал в Таиланд вместе с подругой. На его страницах в соцсетях были фотографии из Таиланда, и друзья полагали, что у него все в порядке.

На фото в центре - Георгий Сутурин (фото: Сергей Федирко)

Коллега и друг Георгия рассказал, что в декабре 2018 года ему сообщили о якобы смерти альпиниста. Ему написала подруга Сутурина, а потом удалила свой аккаунт. Никаких подробностей о нем узнать не смог.

"Поэтому фактически до сих пор думал, что он мертв. Но как оказалось, нет, Гоша жив, он все эти годы был в Таиланде в бангкокской тюрьме", - сообщил Сергей Федирко.

МИД знает о гражданине Украины и на произвол его не бросали

В МИД Украины сообщили, что информация, что дипломаты якобы бросили украинца на произвол судьбы в тюрьме Таиланда, не соответствует действительности.

"МИД Украины известно об украинском гражданине, который находится в миграционном заведении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов. За это время украинские консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с нашим гражданином, давали ему разъяснения о законных путях возвращения в Украину. По имеющейся информации, соотечественник изначально планировал оставаться на территории Таиланда", – сказал спикер МИД Олег Николенко.

Также он добавил, что сейчас Георгий Сутурин изъявил желание вернуться домой, в Украину.

"Посольство Украины оформляет ему необходимые украинские проездные документы, договаривается об оплате авиабилета. По инициативе дипломатов соотечественник также прошел медицинское освидетельствование, состояние его здоровья удовлетворительное, он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости", – рассказал Николенко.