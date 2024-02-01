Дипломатам РФ приказали взяться за артистов, которые выступают против Путина, - Bloomberg

Министерство иностранных дел России приказало своим дипломатам в ряде стран преследовать российских знаменитостей, которые не поддерживают войну и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Два неназванных источника рассказали изданию, что российский МИД отдал приказ своим дипломатам взяться за российских артистов и знаменитостей, которые выступают в поддержку Украины и критикуют Путина.

Собеседники Bloomberg уточняют, что такой приказ касается дипломатов, работающих в так называемых "дружественных" для России странах.

Издание напоминает, что на этой неделе в Таиланде задержали участников российской рок-группы "Би-2". Причиной якобы стало нарушение иммиграционных правил во время двух концертов на курортном острове Пхукет.

Москва хотела, чтобы российских граждан в составе группы из семи человек депортировали в РФ. Там им мог грозить арест и уголовное преследование.

У пятерых членов группы были российские паспорта, но поскольку четверо членов группы имели и израильское гражданство, а один - австралийское, власти Таиланда решили отправить их всех в Израиль после вмешательства Министерства иностранных дел Израиля.

Стоит заметить, что согласно одной из версий, депортировать музыкантов в Россию требовал лично генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Преследование противников войны в России

Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину активно преследует своих граждан, которые выступают против войны и не поддерживают политику диктатора Владимира Путина.

В частности, таких граждан признают "иностранными агентами". Это предусматривает введение ряда ограничений.

Недавно в государственной думе РФ рассматривали законопроект об аресте финансовых активов у тех граждан, которых признали "иностранными агентами".