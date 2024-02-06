У в'язниці Таїланду знайшли українського альпініста, якого вважали загиблим. Він нічого не знає про війну

Він не знає, що сталося з Бучею та Маріуполем

Про місцезнаходження Георгія Сутуріна розповів піаніст гурту "Бі-2" Гліб Колядин в інтерв'ю для "Медуза". Музиканти "Бі-2" нещодавно у повному складі опинилися у в'язниці для мігрантів у Бангкоку.

"У цій в'язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Вона сидить уже три роки. Людині 58 років, за минулі три роки вона втратила зв'язок зі своїм сином", - повідомив Колядин.

Він додав, що українець потрапив до в'язниці ще до пандемії й зовсім не в курсі того, що відбувається у світі та в Україні.

"Він дізнається про новини з уривків англомовних газет, які трапляються йому в руки раз на тиждень на прогулянці. Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. Він знає тільки, що у світі відбувається повна темрява Причому за словами людей, які потрапляють до цієї в'язниці, а головне, він не знає, чи живий його син чи ні та що з ним відбувається, він дуже хоче повернутися до себе на батьківщину, його щиро шкода, і йому дуже хочеться допомогти. У нашій камері не було жодної людини, яка б зробила щось жахливо жахливе або навіть очевидно погане", – розповів музикант.

Українського альпініста та фотографа Георгія Сутуріна майже 4 роки вважали загиблим (фото зі сторінки Георгія Сутуріна)

Саму в'язницю Колядин описує як "кілька днів пекла". В одній камері сиділо 86 людей із різних країн - Малайзії, Китаю, Росії та України. Вони розповідали про жахливі умови, де на короткий час випускають у повітря лише раз на тиждень.

"Це не в'язниця, а місце для тимчасового утримання мігрантів. Люди, які там сидять, вважають, що це набагато гірше за в'язницю. Там абсолютно нелюдські, жахливі умови утримання, камера була закрита без вікон і без денного світла, в ній цілодобово горіли лампи", – додав Колядин.

Сутурина вважали загиблим

58-річний Георгій – родом із Червонограда Львівської області. У 80-х та 90-х активно займався альпінізмом, пройшов гори Кавказу та Паміру. Також він захоплювався фотографією і в його облікових записах у соцмережах багато знімків.

Якийсь час Сутурін жив у Львові, потім у Києві. А у 2017-2018 роках переїхав до Таїланду разом із подругою. На його сторінках у соцмережах були фотографії з Таїланду, і друзі вважали, що в нього все гаразд.

На фото в центрі – Георгій Сутурін (фото: Сергій Федірко)

Колега та друг Георгія розповів, що у грудні 2018 року йому повідомили про нібито смерть альпініста. Йому написала подруга Сутуріна, а потім видалила свій обліковий запис. Жодних подробиць про нього дізнатися не зміг.

"Тому фактично досі думав, що він мертвий. Але, як виявилося, ні, Гоша живий, він усі ці роки був у Таїланді в бангкокській в'язниці", - повідомив Сергій Федірко.

МЗС знає про громадянина України і його не кидали

У МЗС України повідомили, що інформація, що дипломати нібито кинули українця на свавілля долі у в'язниці Таїланду, не відповідає дійсності.

"МЗС України відомо про українського громадянина, який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою з перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів. За цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із нашим громадянином, давали йому роз'яснення про законні шляхи повернення в Україну. За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду", – сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

Також він додав, що зараз Георгій Сутурін виявив бажання повернутися додому в Україну.

"Посольство України оформлює йому необхідні українські проїзні документи, домовляється про оплату авіаквитка. З ініціативи дипломатів співвітчизник також пройшов медичний огляд, стан його здоров'я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності", – розповів Ніколенко.