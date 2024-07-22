Вяленые помидоры: как приготовить вкусную закуску на зиму

Вяленые помидоры - отличный вариант хранения овощей. Такие помидоры можно использовать в качестве приправы, добавлять в салаты или в тесто для хлеба, или же есть как закуску.

О том, как готовить вкусные вяленые помидоры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для вяленых помидоров

Для того чтобы сделать эту вкусную закуску из вяленых помидоров на зиму, на три баночки по 330 мл нужны следующие продукты:

помидоры - 2 кг;

растительное масло - 300-400 мл;

уксус винный - 3 ч. л.;

итальянские травы - 1 ст. л.;

чеснок сушеный - 1,5 ч. л.;

смесь перцев - 3 ч. л.;

соль - 2 ч. л.;

сахар - 3 ч. л.;

петрушка - 1 пучок.

Как готовить вяленые помидоры

Помидоры можно брать обычные, а не сорт черри. Но лучше выбирать овощи средние, не слишком большие.

Обязательно подбирайте их примерно одинакового размера, чтобы они высушивались равномерно. Помойте помидоры, протрите овощи полотенцем, разрежьте пополам и удалите хвостики.

Помидоры можно сушить как в специальном приборе - сушилке - так и в духовке, если можно контролировать ее температуру. Выложите помидоры серединой вверх на противень или в сито сушилки.

Подсолите помидоры - это не только повлияет на вкус, но и поможет хранить овощи дольше. Помимо этого, соль заставляет помидоры выпускать сок, который испаряется во время сушки.

Добавьте итальянские травы и сушеный чеснок, который в отличие от свежего не потеряет аромата. Не советуют добавлять специи для мяса - они перебьют характерный вкус помидоров.

Посыпьте помидоры солью и специями (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

После этого сушите помидоры в сушилке при температуре 55-60 градусов примерно в течение 24 часов.

Или используйте духовку, установив температуру в 100 градусов. Также советуют слегка открыть дверцу духовки, чтобы испарялась влага.

Пока помидоры сушатся, промойте петрушку, полностью уберите с нее влагу - и отделите листики.

Важно время от времени визуально проверять готовность помидоров - ведь более мясистые сорта требуют больше времени на сушку.

Однако после того, как готовые на вид помидоры остыли, проверьте их состояние - ведь, если овощи недостаточно сухие, через определенное время они могут заплесневеть.

Понять, высохли ли помидоры, можно, сжав их - если овощи готовы, влаги не должно быть. Кроме этого, разделить помидоры должно быть достаточно просто.

Вяленые помидоры нужно разложить в подготовленные стерилизованные сухие баночки. Вместе с овощами разложите по баночкам листики петрушки - это нужно делать, когда баночка заполнена помидорами наполовину. На петрушку выложите остальные помидоры.

После этого равномерно рассыпьте по баночкам смесь перцев и сахар, который является своеобразным консервантом. Влейте в баночки с помидорами уксус, который улучшает вкус и продлевает срок хранения вяленых помидоров.

Добавьте уксус к вяленым помидорам (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

В кастрюлю с толстым дном налейте масло - на одну баночку нужно примерно 100-130 г. Слегка подогрейте жидкость, однако не кипятите. Масло помогает объединить специи и увеличивает продолжительность хранения таких помидоров.

Разлейте масло по баночкам и плотно закройте посуду стерилизованными крышками. Такие вяленые помидоры следует хранить в прохладном месте - например, в холодильнике.