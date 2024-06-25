Паштет из сала, моркови и лука: рецепт дешевой, но вкусной закуски на зиму

Паштет из сала - необычный, однако питательный и вкусный вариант для закуски, которая может храниться до зимы, ведь сало консервируется. А разнообразят вкус и придадут необычных оттенков морковь и лук.

О том, как готовить паштет из сала и моркови, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с домашними рецептами "Інна // МОЄ ПОДВІР'Я".

Что нужно для паштета из сала

Для того чтобы приготовить такой нежный паштет из популярного продукта, нужны следующие ингредиенты:

сало - 2,5 кг;

готовое мясо - 500 г;

лук - 500 г;

морковь - 500 г;

приправа для засаливания сала;

универсальная приправа к салу - по вкусу;

специи - по вкусу.

Как готовить паштет из сала

Для этого рецепта лучше выбирать сало с вкраплениями мяса, ведь при приготовлении паштета чистое сало рискует превратиться в жир. Поэтому если в сале нет мяса, его обязательно следует взять дополнительно.

На сале аккуратно обрежьте шкурку - она не нужна для паштета, ведь дает неприятную текстуру. Нарежьте сало и мясо на кусочки такого размера, чтобы их легко перемолоть в мясорубке.

Очистьте лук, помойте и снимите кожуру с моркови. Овощи не нужно бросать в мясорубку - иначе они не будут так ощутимы на вкус. Поэтому морковь следует натереть на мелкой терке, а лук - нарезать на мелкие кубики.

Смешайте в большой миске морковь и лук. Перемелите на мясорубке сало с мясом - и добавьте его к овощам. Перемешайте составляющие, добавьте специи и приправы по вкусу.

Кроме сухих приправ, по желанию можно также добавить раздавленный зубчик чеснока.

Для длительного хранения паштета из сала необходимо использовать стеклянные банки, предварительно их простерилизовав. Разложите сало по баночкам так, чтобы верха осталось примерно полтора сантиметра.

После этого необходимо простерилизовать паштет - в духовке или в кастрюле с водой. Для стерилизации в духовке закрывать банки не нужно - однако следует накрыть банки фольгой и поставить в холодную духовку.

Затем духовку нужно разогреть до 170 градусов, и примерно за 10 минут, когда смалец начнет кипеть, уменьшить температуру до 75-80 градусов.

При такой температуре паштет из сала должен стерилизоваться 4 часа. После этого баночки нужно плотно закрутить простерилизованными крышками.

Для стерилизации в кастрюле нужно на дно кастрюли положить полотенце, на него выставить банки с паштетом, предварительно закрыв их стерильными крышками - и залить в кастрюлю воду.

При таком методе закуску в банках нужно стерилизовать 4 часа, при умеренном кипении.