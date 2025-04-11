Александр Гвоздик: Готов перейти в крузервейт ради чемпионского боя

О сорванных поединках и предстоящем бое, новом менеджере, ситуации в полутяжелом весе и Денисе Беринчике - в интервью РБК-Украина рассказал Александр Гвоздик.

В эксклюзивном интервью для РБК-Украина Александр Гвоздик рассказал о своих планах на будущее, ситуации в полутяжелом весе и сорванных поединках.

В апреле "The Nail" должен провести поединок в Соединенных Штатах, однако вокруг его организации возникает немало проблем. Уже дважды за последнее время поединки Гвоздика отменялись, а на этот раз, соперник украинца отказался выходить на ринг за две недели до боя.

Александр Гвоздик является одним из величайших украинских боксеров за всю историю. На его счету более двадцати побед, чемпионский титул WBC и много других достижений.

- Александр, расскажите, что известно о вашем следующем поединке? Что известно об ивенте, в котором вы будете боксировать?

- По сути, мой поединок должен состояться 19 апреля (в карде Golden Boy Promotions - Ред.). Но тот оппонент, с которым я должен был драться - Шон МакКалман, - не сможет провести бой. Почему? Причина мне неизвестна. Сейчас мы находимся в поиске другого соперника.

Что касается мейн-ивента, то главным событием в этом вечере бокса является бой с участием девушек, среди которых Фундора - абсолютная чемпионка мира. Но я, если честно, не очень слежу за женским боксом.

- Насколько понимаю, в этот раз тоже поединок может сорваться?

- Вообще может произойти что угодно. Вы же понимаете, что и я могу во сне умереть (смеется). Поэтому посмотрим, что будет. Два раза бой срывался. Надеюсь, что на этот раз по-другому получится.

- Насколько важно для вас провести поединок в ближайшее время?

- Важно! Потому что хочется наконец завершить это. Очень разочаровывает, когда ты работаешь два месяца, делаешь вес, не ешь, страдаешь, а потом все в один момент срывается. Когда ты готовишься, то всегда хочется завершить свою работу и провести бой, даже если небольшой гонорар.

- Как проходила ваша подготовка последние месяцы? Проводили ли вы полноценный кемп?

- Да, конечно, я провел целый тренировочный лагерь. Проводил спарринги. Было много интересных спарринг-партнеров, среди которых Эзра Тейлор, Карим Хаккет, австрийский боксер Умар и многие другие. Они все интересные боксеры с хорошим рекордом. У некоторых в графе поражений "0", у кого-то одно поражение и много побед.

Фото: Александр Гвоздик во время спаррингов (instagram.com/alex_gvozdyk)

- Насколько понимаю, сейчас вы работаете с новым менеджером, поскольку несколько месяцев назад прекратили сотрудничество с Энди Рейнозо?

- Да, я сейчас работаю с новым менеджером. Это Дэвид Зу и его компания 3Point Management. Я их иногда тегаю в своих соцсетях.

- То есть поединок, который должен состояться 19 апреля, организует уже новый менеджер?

- Да, это первый бой по сути. Мы еще не сдаемся, надеемся, что получится найти соперника. Для меня там зарезервировано место, у меня есть слот и они ищут соперника, который мог бы выйти против меня. Однако уже понятно, что о каком-то серьезном оппоненте речь не идет...

Для меня прежде всего важно закрыть кэмп и провести поединок. А уже дальше - посмотрим. Потому что на сентябрь предлагают очень крутые варианты и это хорошо. Но я хочу закрыться сейчас.

- Если не секрет, то какие варианты вам предлагают на сентябрь?

- Скажу коротко: Дэвид Моррелл (кубинский боксер, чемпион мира по версии WBA (Regular) во втором среднем и полутяжелом весе - Ред.)

- Многие считают, что в вашей весовой категории сейчас завоевать чемпионские пояса очень трудно. Согласны с этим?

- Да, конечно тяжело. Тяжело бороться за любой титул, тем более в полутяжелой весовой категории, потому что здесь собралась такая команда. Во-первых, они там держат все пояса и дерутся друг с другом. Даже сейчас идет речь о третьем бое между Биволом и Бетербиевым, однако здесь они уже не будут драться за пояс WBC, поскольку Дэвид Бенавидес стал постоянным чемпионом. Поэтому, конечно, эти бои трудно получать.

- Третий бой между Биволом и Бетербиевым? Зачем?

- Насколько понимаю, после второго боя Турки Аль-Шейх предложил - и они вербально согласились на это. В принципе, это объясняет и то, почему Бивол отказался от пояса WBC, поскольку он хочет трилогию. И сейчас они работают над этим. Сейчас будет трудно драться за титулы, поскольку все претенденты стоят в очереди.

- Как считаете, сможет ли Бенавидес победить Бивола и забрать пояса?

- Да, мне кажется, что именно Бенавидес является самым ужасным оппонентом для Бивола. Но это только мое такое видение. Конечно, Бивол очень хороший боксер, но чисто стилистически ему будет трудно драться против Дэвида. Я не говорю, что 100% Бенавидес победит, но это точно тяжелый бой для Бивола.

- Стоит ли списывать Бетербиева?

- На самом деле я смотрел только их первый бой, а во втором - только хайлайт. Конечно, он уже старый, но в этом бою Бетербиев не был разбит, не был нокаутирован и показал равный бой. То есть это были равные поединки, где победы одержали разные боксеры. Ему 40 лет, но он находится в неплохой форме, поэтому списывать не стоит.

- Согласились бы вы на еще один бой против Бенавидеса?

- Да, конечно, с большим удовольствием! И об этом шла речь после первого поединка. К тому же, я думаю, что его эго там немного было потрясено, поскольку все считали, что он там должен чуть ли не убить меня, стереть с лица земли, но как-то не получилось. Однако, видимо, такой поединок не очень выгоден для него с финансовой точки зрения или с точки зрения продолжения карьеры.

Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

- Что вам нужно для того, чтобы получить чемпионский бой?

- Мне для этого нужно бить всех, кто стоит на моем пути.

- В вашей весовой категории довольно тяжелая ситуация. Не думали ли вы над тем, чтобы изменить ее?

- Да, однозначно, я готов перейти в крузервейт, если будут интересные предложения по этому поводу.

- Сейчас организацией ваших боев занимается менеджер. Не думали над тем, чтобы подписать полноценный контракт с промоутерами? Не было предложений?

- Сейчас я планирую провести поединок, а уже дальше будем определяться с промоутерами.

- Как считаете, почему у вас возникает такая непростая ситуация с поединками?

- Дело в том, что я оказался в такой ситуации, где я уже не молодой боксер, но при этом в достаточно неплохой форме. То есть, если меня выиграет какой-то боксер, то он не получит какого-то серьезного признания, а если он мне проиграет, то это вообще крах карьеры.

Фото: Гвоздик и Беринчик (instagram.com/alex_gvozdyk)

- Вы поддерживали Дениса Беринчика в бою против Кейшона Дэвиса. Как считаете, в чем причина его поражения?

- Да, мы общались, гуляли. По поводу поражения много не скажешь: мне кажется, что просто Дэвис оказался очень тяжелым соперником для Дениса по состоянию на сейчас. Вот и все, в принципе. Просто он был лучше.

- Что думаете о дальнейшем развитии карьеры Дениса? Может ли он получить чемпионский бой в будущем?

- Я скажу так: он может - если он хочет.